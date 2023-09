Hamburgs ältestes Oktoberfest startet in Langenhorn – Fassanstich mit Promi

Am Wochenende feiern Wiesn-Fans zum 31. Mal auf dem Langenhorner Markt – mit überdachtem Biergarten. Was auf dem Programm steht.

Auch in diesem Jahr feiern Wiesn-Fans wieder das Oktoberfest am Langenhorner Markt (Archivbild).

Hamburg. Wer das Oktoberfest im Original erleben will, reist natürlich nach München und trinkt die Maß auf der Wiesn. Doch auch in Hamburg finden immer mehr dieser zünftigen Feste nach bayerischem Vorbild statt. Das älteste ist das Oktoberfest in Langenhorn, das in diesem Jahr zum 31. Mal gefeiert wird.

Am Freitag (8. September) öffnet der überdachte Biergarten am Einkaufszentrum Langenhorner Markt „LaHoMa“ bereits am Nachmittag seine Pforten. „O’zapft is“ heißt es dann um 19 Uhr, wenn Kultsänger Lotto King Karl das Langenhorner Oktoberfest mit dem Fassanstich offiziell eröffnet. Danach sorgen das Ensemble Mikados, DJ Matthias sowie DJ Ötzi Double für Stimmung.

Langenhorn: Hamburgs ältestes Oktoberfest wird zum 31. Mal gefeiert

Am Sonnabend geht es ab 11.30 Uhr weiter mit Musik. Ab 19 Uhr startet dann Hamburgs größter Laternenumzug. Von vier Startpunkten aus (U-Bahn-Station Flughafenstraße, Kastanienplatz/Timmerloh, U-Bahn-Station Langenhorn Nord und Schule Grellkamp) ziehen die Laternenträger zum Langenhorner Markt, wo sie sich ab 19.30 Uhr auf der Wochenmarktfläche einfinden.

Nach einem Konzert der Spielmannszüge, das um 20 Uhr beginnt, gibt es gegen 20.30 Uhr vor den rund 2000 erwarteten Besuchern das obligatorische spektakuläre Feuerwerk. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, von 11.30 Uhr an sorgt GospelJoy für musikalische Untermalung.

Von 13 Uhr an stehen dann wieder das Ensemble Mikados und DJ Matthias auf der Bühne. Und um 14 Uhr beginnt auf der Wochenmarktfläche das große Kinderfest der Freiwilligen Feuerwehr Langenhorn. Mit einem geselligen Nachmittag klingt das Fest dann um 16 Uhr aus.

