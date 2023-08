Polizei Hamburg Männer wollten Kiosk in Barmbek ausrauben – Zeugen gesucht

Hamburg. Am Sonnabendabend haben zwei Männer versucht, einen Kiosk an der Habichtstraße zu überfallen, sind dann aber ohne Beute geflüchtet. Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei hatten die beiden Männer gegen 21.50 den Kiosk betreten. Einer von ihnen, maskiert mit einer Sturmhaube, ging direkt zu Tresen, hinter dem die 21-jährige Angestellte stand, der andere „stand Schmiere“ an der Eingangstür.

Die Angestellte ließ sich aber durch den “Auftritt“ nicht beeindrucken und verweigerte die geforderte Herausgabe des Bargelds. Daraufhin sprühte der Maskierte Pfefferspray in ihre Richtung. Anschließend ergriffen beide Männer ohne Beute die Flucht. Die Kiosk-Angestellte wurde wegen ihrer Augenreizung und Atembeschwerden vom Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei Hamburg sucht nach Zeugen des versuchten Überfalls

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Räubern blieb ohne Erfolg. Deswegen bitte die Polizei jetzt die Bevölkerung um Mithilfe. Die beiden Männer werden folgendermaßen beschrieben:

Beide waren 17 bis 18 Jahre alt

Der mit der Sturmhaube Maskierte soll etwa 190 cm groß sein.

Sein Komplize soll etwa 180 cm groß sein.

Zeugen, die Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können oder sonstige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem versuchten Überfall gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/ 4286 - 56789 oder einer Polizeidienststelle zu melden.

