Konzert Hamburg: Alster wird im August zur 10 Kilometer langen Jazz-Bühne

So wie hier, beim City Jazzwalk 2022, wird die Münster’s Old Merry Tale Jazz Band sicher auch in diesem Jahr die Zuhörer bei Bobby Reich zum Tanzen bringen.

Hamburg. Mit Musik geht alles besser – beim City Jazzwalk ist das durchaus wörtlich zu nehmen. Denn wer die gesamte Strecke entlang der Alster schafft, hat am Ende zwar gut zehn Kilometer zurückgelegt, konnte unterwegs aber auch immer wieder in einem Café am Wasser einkehren, Live-Musik genießen und sich mit Speisen und Getränken stärken.

Die Veranstaltung sorgt seit 2011 für eine kleine Völkerwanderung. In diesem Jahr werden sich am 13. August nach Schätzungen des Vereins Swinging Hamburg e.V. rund 3000 Jazzfans in Bewegung setzen – zu Fuß, aber auch mit dem Fahrrad. Ihr Ziel: sieben beliebte Lokale um die Außenalster und entlang des Alsterlaufs, in denen traditionelle Jazzbands bei freiem Eintritt für ordentlich Stimmung sorgen.

Konzerte Hamburg: Alster verwandelt sich in zehn Kilometer lange Bühne

Die Spielzeiten der Gruppen passen sich in etwa dem Rhythmus der Jazzwalker an:

Live-Musik an der Alster: Nach Corona nur noch sieben Spielstätten

Gestartet war der City Jazzwalk entlang des Alsterwanderweges seinerzeit mit zwölf Spielstätten und zwölf Bands. „Leider hat auch bei uns Corona seine Spuren hinterlassen, und so sind wir froh, rund um die Außenalster trotz allem noch sieben Jazzbands in sieben Locations präsentieren zu können“, sagt Mitinitiatorin Karin Marciniak.

Die Band Skiffle Track wird in diesem Jahr beim City Jazzwalk wieder im Café Leinpfad auftreten.

Die Musikerin und Netzwerkerin spielt Banjo, singt in der 1974 gegründeten Band Skiffle Track und hat den Jazzwalk mit dem Vorstand der Gesellschaft Swinging Hamburg e. V. ins Leben gerufen. Während der Verein die Finanzierung übernimmt, ist sie mit den Spielstätten und den Bands im Kontakt, kümmert sich um die Verträge und vieles mehr.

City Jazzwalk: Wenn die Beine noch nicht müde sind, wird auch getanzt

Viele Jazzbegeisterte werden auch beim City Jazzwalk 2023 spontan eine weitere Bewegungsart ausüben und – wenn die Beine vom Wandern oder Radeln noch nicht allzu müde sind – ausgelassen tanzen.