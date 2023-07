Polizei Hamburg: 74-Jähriger aus Barmbek seit Donnerstag vermisst

Der Mann lebt in einem Pflegeheim, aus dem er am Donnerstagabend verschwunden ist. Er braucht dringend medizinische Hilfe.

Hamburg. Seit Donnerstagabend wird der 74-jährige August Theophilius Tettey Nuwordu aus Barmbek vermisst. Wie die Polizei mitteilt, lebt der Mann in einem Pflegeheim, das er am Abend in unbekannte Richtung verließ.

Der Vermisste ist dement und braucht dringend ärztliche Hilfe. Die Polizei fahndet jetzt öffentlich nach dem Mann. Weil dies bislang erfolglos war, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Aktuelle Fotos von dem Vermissten gibt es nicht, er wird wie folgt beschrieben:

1,84 Meter groß

schwarz

zotteliges, graues Haar

bekleidet mit einer blauen Jeans, einem blau karierten Kurzarmhemd und dunklen Schuhen

Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Polizei am Hinweistelefon unter 040/4286-56789 entgegen. Wer den Vermissten auf der Straße sieht, kann sich auch beim Polizeinotruf unter 110 melden.

