Polizei Hamburg: Heimtückischer Raubüberfall - Wer kennt diesen Mann?

Hamburg. Die Polizei fahndet mit Fotos öffentlich nach einem Räuber, der Mitte April einen Mann in Bramfeld überfallen hat.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 72-Jährige am 14. April gegen 18.35 Uhr auf dem Weg nach Hause. Er fuhr zunächst mit einer S-Bahn der Linie S1 aus Richtung Wandsbek zum Bahnhof Barmbek, von dort ging es weiter mit einem Bus der Linie 18. Am Bramfelder Dorfplatz stieg der Mann aus und lief in Richtung seines Wohnhauses an der Bramfelder Chaussee.

Polizei Hamburg: 72 Jahre altes Opfer war völlig arglos, als der Räuber zuschlug

Die Hamburger Polizei geht davon aus, dass der Täter den arglosen Mann bereits auf diesem Weg durchgehend verfolgte. Nachdem der Senior sein Wohnhaus erreicht hatte, griff er ihn von hinten an und schlug ihn. Dann entriss er ihm eine hochwertige Geldbörse mit etwas Bargeld und flüchtete in Richtung Einkaufszentrum Bramfeld. Der 72-Jährige wurde verletzt und kam ins Krankenhaus.

Bei dem Täter soll es sich um einen 28 bis 35 Jahre alten Mann handeln, 1,80 Meter groß, Vollbart, dunkel gekleidet. „Die bisherigen Ermittlungen führten nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen, sodass die Staatsanwaltschaft einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos aus dem Linienbus und dem Mehrfamilienhaus erwirkte“, sagte Polizeisprecher Sören Zimbal.

Hamburgs Polizei bittet um Hinweise, entweder an jede Polizeidienststelle oder per Telefon unter 040/ 428 65 67 89.

Der mutmaßliche Täter wurde auch in einem Bus der Linie 18 gefilmt.

Foto: Polizei Hamburg

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.