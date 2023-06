Polizei Hamburg: Überfall-Serie in Ohlsdorf – Fahndung nach zwei jungen Männern

Überfallserie in Ohlsdorf: Am Dienstag sind auf dem Weg von der Beisserstraße zu einer Grünanlage zwei Frauen und ein Mann von zwei bislang unbekannten Tätern bedroht und überfallen worden. Die Polizei sucht nun Zeugen

Zuerst traf es eine 85 Jahre alte Frau. Sie war gegen 11 Uhr am Vormittag zu Fuß im im Durchgangsbereich zur Grünanlage unterwegs, als sie von zwei Männern zur Herausgabe ihrer Handtasche aufgefordert wurde. Gleichzeitig rissen ihr die Täter die Tasche von der Schulter und flüchteten.

Polizei Hamburg: Drei Überfälle in Ohlsdorf – Fahndung nach zwei jungen Männern

Ein 28-Jähriger wurde am Nachmittag gegen 15.45 Uhr auf demselben Fußweg von zwei Jugendlichen bedroht und aufgefordert, sein Handy herauszugeben. Als der Mann die Aufforderung ignorierte, riss einer der Täter erfolglos an dessen Rucksack . „Anschließend entfernten sich beide Täter in unbekannte Richtung“, so Polizeisprecherin Nina Kaluza.

Nur wenig später – um 15.50 Uhr – traten erneut zwei junge Männer auf demselben Weg an eine 76-Jährige heran und entrissen ihr die Handtasche, mit der sie anschließend durch die Grünanlage in Richtung Eichenlohweg davonrannten.

Polizei Hamburg sucht Zeugen nach drei Überfällen in Ohlsdorf

Die drei Opfer blieben bei den Überfällen unverletzt. „Jeweils unmittelbar nach den Meldungen der Taten eingeleitete Fahndungen der Polizei führten nicht zur Ergreifung tatverdächtiger Personen“, so Kaluza. „Derzeit wird davon ausgegangen, dass die beschriebenen Taten durch dieselben Täter, zwei südländisch aussehende Männer zwischen 16 und 20 Jahren, begangen worden sein dürften“.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die die Taten beobachtet haben oder Hinweise aus die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Das für die Region Hamburg-Nord zuständige Raubdezernat hat die Ermittlungen übernommen.