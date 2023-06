Winterhude: Taufe im Stadtpark Hamburg – mit speziellem Angebot für Mutige

Pastor Fabio Fried tauft gern in Gewässern, hier am Stadtparksee, wo er 2022 Zwillinge taufte.

Hamburg. Wer Picknickdecke und einige Getränke in der Kühlbox dabei hat, ist für diese besondere Taufe bestens gerüstet. Am Sonntag (25. Juni) findet die zweite evangelische Taufe im Stadtparksee statt.

Die Gemeinden Paul-Gerhardt aus Winterhude, St. Martinus-Eppendorf, Winterhude-Uhlenhorst, Nord-Barmbek und St. Nikolai am Klosterstern sowie die Agentur St. Moment der evangelischen Kirche Hamburg, die auch Trauungen auf dem Dom ermöglicht, tauften im vergangenen Jahr bereits 13 Menschen an diesem Ort mitten in der Stadt – Norderstedt veranstaltete gar eine Massentaufe im See. Für die Taufe Ende Juni im Hamburger Stadtpark gibt es nun noch freie Kapazitäten.

Winterhude: Stadtpark Hamburg – auch Erwachsene werden getauft

Taufpastor Fabio Fried ist dann auch wieder dabei: „Ich als waschechter Hamburger verbinde natürlich viele schöne Erinnerungen mit dem Stadtpark.“ Der Geistliche feierte und vollzog auch schon Taufen in der Elbe und freut sich über das damit verbundene Zugehörigkeitsgefühl zu seiner Kirche – denn nicht nur Kinder werden getauft.

„Wir stellen fest, dass auch immer mehr Erwachsene den Wunsch haben, sich zur evangelischen Kirche zu bekennen und sich taufen zu lassen“, sagt er. Vielleicht liegt es daran, dass Menschen in Zeiten der multiplen Krisen darin Hoffnung finden.“

Gottesdienst im Biergarten von Landhaus Walter, dann Taufe

Vor der Taufe, die im Familien- oder Freundeskreis mit dem Pastor begangen wird, feiern die Gläubigen um 10.30 Uhr im Biergarten von Landhaus Walter einen Gottesdienst. „Es wird ein wunderbarer, bunter und fröhlicher Gottesdienst. Im Anschluss gehen wir mit den Täuflingen und deren Gästen zum See und taufen.

Willkommen sind im Landhaus Walter nicht nur Feiernde: „Dieser ist für alle gedacht, die am Sonntag einen Gottesdienst besuchen möchten – unabhängig davon, ob sie zu einer Tauffeier gehören oder nicht“, so Maia Nicklaus, Referentin von St. Moment.

Sie unterstützt bei der Planung und ist auch Anlaufstelle für Protestanten, deren Heimatgemeinde nicht in Hamburg liegt, die aber dennoch hier in der Stadt beispielsweise ihr Kind taufen lassen oder heiraten möchten.

Die Taufe im Stadtparksee soll auch für die Offenheit der Kirche stehen: „Wir versuchen, den Weg zum Glauben so schön und so leicht wie möglich zu gestalten. Jeder ist willkommen“, so Pastor Fried.

Winterhude: Taufe im Stadtparksee – Mutige können ganz untertauchen

Wer sich im Stadtparksee taufen lassen möchte, hat übrigens mehrere Möglichkeiten. „Wer mag, geht mit den Füßen hinein, etwas Mutigere bis zu den Knien“, sagt Pastor Fried. Und wer nicht zu stoppen ist, darf gern untertauchen.“ Er und die Pastoren der anderen Gemeinden gehen übrigens gerne mit ins Wasser, die aktuellen Temperaturen unterstützen dieses Vorhaben.

Im Nachgang der Taufe darf gefeiert werden. Jede Familie entscheidet dann, ob es ein gemeinsames Essen zu Hause oder in einem Restaurant gibt – oder es das Picknick im Park wird – mit Blick auf das überdimensionale Taufbecken. Noch gibt es ein paar freie Plätze für die Taufe. Interessierte können sich bei den Pastorinnen und Pastoren der Gemeinden oder bei der Agentur St. Moment melden.