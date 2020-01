Langenhorn. Hamburgs Dächer sollen grüner werden. Daher hat der Senat die „Grün-Dach-Strategie“ beschlossen. Bis 2019 stellt die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt dafür drei Millionen Euro zur Verfügung. Die wasserspeichernden Pflanzen und Erdschichten sollen verhindern, dass die zunehmenden Starkregenfällen die Siele überlasten und so Überschwemmungen in Millionenhöhe verursachen. Doch auch die Gründächer können enorme Schäden verursachen. Gerade wird in Langenhorn eine ganze Siedlung saniert. Kosten: rund zwei Millionen Euro.

Die Heidberg Villages waren lange ein städtebauliches Vorzeigeobjekt. Bauexperten aus dem gesamten Bundesgebiet kamen vorbei, um die „wegweisende Architektur bei minimaler Umweltbelastung und maximaler Wirtschaftlichkeit“ zu bewundern. Auch das Bezirksamt Hamburg-Nord schmückte sich mit Fotos und Plänen der Wohnsiedlung in Langenhorn. Doch die wurden mittlerweile verschämt entfernt. Denn nur zwölf Jahre nach dem Erstbezug müssen 120 Reihenhäuser und Wohnungen aufwändig saniert werden. Ihre im Bebauungsplan vorgeschriebenen begrünten Dächer wären den Bewohnern fast über den Köpfen zusammengebrochen. „Die Dächer hätten so nie gebaut werden dürfen. Das hat ein Gutachten ergeben“, sagt Wolfgang Bittner für die geschädigten Eigentümer. Sie haben Ende Februar vor dem Hamburger Landgericht Klage gegen den ehemaligen Bauträger, die Junges Wohnen AG, eingereicht.

„Überall war das Holz verfault“

Die elf betroffenen Gebäude sind dreistöckig, die Schäden an ihren begrünten Pultdächern waren von der Straße aus nicht zu bemerken. Erst eine im November 2013 entdeckte Leckspur an einer Fassade und der herbeigerufene Dachdecker brachten es an den Tag: die Holzkonstruktion unter dem Dach war komplett weggegammelt. Nur noch die stabile Folie unter der Begrünung und einige Dachsparren verhinderten einen Einsturz. Was zunächst für einen Einzelfall gehalten wurde, entpuppte sich schnell als ein Schaden, der an allen begrünten Dächern auftrat. „Überall war das Holz verfault und von Pilzen befallen“, so Bittner. „24 Zentimeter starke Dachsparren waren nur noch zwölf Zentimeter dick. Viele konnte man mit der Hand zerbröseln.“

Das Dach war als sogenanntes Warmdach errichtet worden, einer bevorzugten Bauweise. Dabei wird der Raum zwischen den Sparren vollständig mit Dämmung gefüllt, um eine höhere Energieeffizienz des Gebäudes zu erreichen. Als Ursache des Schadens wird heute vermutet, dass die mit einer Folie luftdicht verschossenen Materialien feucht eingebaut wurden, beziehungsweise dass die damalige Warmdach-Bauweise nicht für eine Begrünung geeignet war, weil die erforderliche Innentemperatur nicht erreicht wurde. „Sie wirkte wie eine Beschattung“, so Bittner.

Im November 2013 stellte der von den Langenhornern beauftragte Gutachter fest, dass die Dächer nicht mehr die vorgeschriebene Tragfähigkeit hatten. „Schneefall wäre bedrohlich gewesen“, so Bittner.

Die Junges Wohnen GmbH, eine Tochtergesellschaft der börsenorientierten TAG Immobilien AG, die seit 2010 Mehrheitseigentümer des alteingesessenen Bau-Vereins zu Hamburg ist, besitzt und vermietet in der Siedlung rund um den Anita-Sellenschloh-Ring selber etliche Wohnungen. Auch deren Dächer waren einsturzgefährdet. Dennoch habe die Gesellschaft sich von Anfang an gegen die von den restlichen Eigentümern angestrebte Komplettsanierung gesträubt, so Bittner. „Sie wollten das schadhafte Holz abtragen und den Rest mit Fungiziden entpilzen. Darauf hätte es aber keine Gewährleistung gegeben, da das Holz von Pilzsporen schon durchdrungen war.“ Danach hätten Lüfter ein erneutes Ansammeln von Kondenswasser verhindern sollen – wegen der kassettenartigen Balkenkonstruktion auf jedem Reihenhausdach 24 Stück. Insgesamt, so Bittner, wären die Maßnahmen mindestens genau so teuer geworden wie das Auswechseln des gesamten Daches.

Folgeschäden durch Überwachung vermeiden

Entnervt von der Boykotthaltung des Bauträgers und mehreren zinslosen Darlehen, die dieser ihnen – gekoppelt an den Verzicht auf weitere Schadensansprüche – angeboten hatte, wurden die Eigentümer selbst aktiv. Im vergangenen Jahr ließen sie die ersten fünf Gebäude sanieren. Seit Kurzem sind auch die Häuser von Bittner und seinen Nachbarn eingerüstet. Für die Bewohner heißt das, sie müssen die Etage unterm Dach ausräumen und zusammenrücken. Für Bittner und seine Frau kein Problem. Für die Nachbarn, die zwei oder mehr Kinder haben, wird es eng.

Junges Wohnen bedauert, dass Schäden an den Dächern aufgetreten sind, hat aber kein Verständnis für das Handeln der Eigentümer. „Sie haben sich entschieden, alle Dächer komplett neu in einer gänzlich anderen Konstruktionsart auszutauschen“, sagt Sprecherin Dominique Mann. Das laufe nicht auf eine fachgerechte Instandsetzung schadhafter Dächer, sondern auf eine neue Herstellung der Dächer hinaus und sei eine erheblich Beeinträchtigung der Bewohner. Daher habe man die Entscheidung gerichtlich angefochten.

„Sie haben angekündigt, durch alle Instanzen zu gehen. Das könne zehn Jahre dauern“, sagt Bittner empört. „Damit sollen die Eigentümer gezielt eingeschüchtert werden.“ Viele junge Familien hätten viel Geld aufgenommen, um sich hier den Traum vom eigenen Häuschen erfüllen zu können. Die Sanierungskosten, die je nach Dachgröße zwischen 10.000 und 30.000 Euro lägen, seien eine große zusätzliche Belastung.

Damit das Problem aus Langenhorn durch die „Grün-Dach-Strategie“ nicht hamburgweit Geschichte macht, appellieren Bittner und seine Nachbarn an den Senat, die Bauausführung von Dachbegrünung nicht nur finanziell zu fördern, sondern auch stärker überwachen zu lassen. Schwere Folgeschäden wie bei den Heidberg Villages müssten vermieden werden.

"Generell verursacht eine Dachbegrünung keine Schäden, wenn das Dach nach den anerkannten Regeln der Technik gebaut wird", heißt es aus der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU). Allerdings berge eine Holzbauweise mit einer nicht durchlüfteten Konstruktion bei Flachdächern immer Risiken, unabhängig von dem Aufbau über der wasserdichten, beziehungsweise wurzelfesten Dachabdichtung.Das könnte eine undichte Abdichtung, mangelhafte Luftdichtheit und die Verarbeitung nasser Bauteile sein. Eine Schattenwirkung sei zwar eine bekannte Ursache für Feuchtigkeitsschäden, liege jedoch an der Baukonstruktion und nicht am Gründach. "In dem Sinne ist ein Gründach nicht anders zu betrachten wie ein konventionelles Dach: wenn unter einem Ziegeldach Probleme mit der Dachkonstruktion auftreten, liegt die Ursache auch nicht bei den Ziegeln, sondern bei der Konstruktion selbst", so BSU-Sprecher Magnus Kutz.

Sei in der Planungsphase bekannt, dass ein Gründach realisiert wird, sollte die Dachkonstruktion dementsprechend gestaltet werden. Begrünte Flachdächer in Holzbauweise wären in der Regel unproblematisch, eine ausreichende Statik der Dachkonstruktion vorausgesetzt. Risiken gebe es jdoch bei einer nicht durchlüfteten Dachkonstruktion mit der Wärmedämmung innerhalb der Tragkonstruktion. Diese Bauweise habe feuchtetechnisch eine deutlich geringere Fehlertoleranz. "Wenn die Dachkonstruktion nach den anerkannten Regeln der Technik gebaut und die Dachbegrünung fachgerecht ausgeführt wird, können Gründächer die Lebensdauer der Dachhaut sogar verdoppeln", so Kutz.

Bei einer Dachbegrünung, die mit der Hamburger Gründachförderung gefördert wird, sind die Richtlinien für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen, niedergelegt in der Dachbegrünungsrichtlinie der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL), sowie die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einzuhalten. Eine qualitativ hochwertige Bauausführung wird durch die Förderrichtlinie gewährleistet.