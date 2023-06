Billstedt: Neue Pläne für das Zentrum – 14.000 Quadratmeter werden komplett verändert

Das Billstedter Zentrum soll sich in den nächsten Jahren komplett verändern. Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein und Bezirksamtsleiter Hamburg-Mitte Ralf Neubauer suchen in einem Architektenwettbewerb nach den finalen Plänen.

Hamburg. Große Pläne für das Zentrum von Billstedt: Sowohl der Billstedter Marktplatz als auch die Fußgängerzone um die Möllner Landstraße sollen in den kommenden Jahren umgebaut werden. Was für die etwa 14.000 Quadratmeter große Fläche genau geplant ist, wird in einem Wettbewerb entschieden.

Bereits im September soll laut einer Mitteilung aus acht verschiedenen Entwürfen entschieden werden, wie der Bereich zwischen zentralem Platz bis zur kleinen „Piazza“ an der Billstedter Hauptstraße im Westen und der Reclamstraße im Osten in Zukunft aussehen wird.

Billstedt: Zentrum soll komplett neu gestaltet werden

„Das Billstedter Zentrum ist für die Versorgung der Menschen aus Billstedt und anderen Stadtteilen im Hamburger Osten sehr wichtig“, sagt Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (SPD). Es freue sie daher sehr, dass es jetzt zur Umgestaltung kommen werde.

So sollen die Pläne auch für den an dieser Stelle stattfindenden Wochenmarkt einige Veränderungen mit sich bringen, dazu gehört beispielsweise, dass die Standortbedingungen für die Stände verbessert werden. Zudem soll eine von vielen Bürgerinnen und Bürgern für den Stadtteil Billstedt dringend gewünschte Eventfläche Teil der Planungen werden.

Auch an anderen Stellen seien Hinweise der Bevölkerung in die Rahmenbedingungen für die verschiedenen Pläne eingeflossen. Wie die finalen Pläne letzten Endes aussehen, zeigt sich am 20. September. Dann entscheidet ein Preisgericht unter Leitung von Mitte-Bezirksamtsleiter Ralf Neubauer (SPD) darüber, welcher der acht Entwürfe in Zukunft das Bild des Billstedter Zentrums bestimmen wird.