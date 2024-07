Harburg. Die 13-Jährige verließ am Donnerstag unerlaubt eine Jugendpsychiatrie. Zuletzt gesehen wurde sie in Wilhelmsburg. Jetzt fahndet die Polizei.

Die 13-jährige Claudia Meriem Montrone aus Harburg wird seit Donnerstag, 4. Juli, vermisst. Laut Polizeiangaben verschwand das Mädchen am Vormittag gegen 9 Uhr unerlaubt aus einer Jugendpsychiatrie, in der sie derzeit untergebracht sei. Zuletzt gesehen wurde sie am Vormittag in der Schönenfelder Straße im Stadtteil Hamburg-Wilhelmsburg.

Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt, auch telefonisch konnte sie bislang nicht erreicht werden. Deshalb sucht die Polizei jetzt mit einer Öffentlichkeitsfahndung und Foto, um mögliche Hinweise auf den Aufenthaltsort der Harburgerin zu erhalten.

Polizei Hamburg: 13-Jährige aus Wilhelmsburg seit Donnerstag vermisst

Die Vermisste wird optisch als drei Jahre älter, also einem Erscheinungsbild von circa 16 Jahren, angegeben. Laut Polizei hat sie zudem eine kräftige Statur. Weitere Merkmale sind:

1,68 Meter groß

Lange, dunkle Haare

Zuletzt gesehen mit einem dunklen Shirt, einer schwarzen Hose und weißen Schuhen

Dazu eine schwarze Brille

Die Polizei sucht nach der vermissten Claudia Meriem Montrone. Seit Donnerstag wird sie gesucht. © Polizei Hamburg | Polizei Hamburg

Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort der Vermissten nehmen die Beamten über das Hinweistelefon der Polizei Hamburg entgegen. Die Rufnummer lautet 040 428 65 67 89. Darüber hinaus können sich Hinweisgeber an jede Polizeidienststelle wenden. Wer die Vermisste auf der Straße entdeckt, soll die Notrufnummer 101 wählen.

Mehr zum Thema