Hamburg. Der Betreiber von Eiswagen und -kiosken in Hamburg hat Grund zum Feiern und möchte sich bedanken. Aktion auch in Planten un Blomen.

Begonnen hat die Erfolgsgeschichte vor 60 Jahren: Am 1. Juli 1964 eröffnete Luigi Livotto eine Eisdiele in der Volksdorfer Straße in Barmbek. Das kleine Café bildete die Urzelle der Hamburger Livotto-Eis-Dynastie. Vor einigen Jahren spaltete sich das Familienunternehmen in zwei Betriebe, der bekannte Zweig Livotto Junior betreibt heute zahlreiche Eiswagen und drei Kioske in der City.

Hier können sich die Hamburger nun auf eine kleine Geburtstagsaufmerksamkeit freuen: Livotto Junior hat die Preise für die Eiskugeln gesenkt. Noch bis Sonntag (7. Juli) gibt es Rabatte von jeweils 20 Cent. An den Eiswagen bekommen die Kunden eine Kugel für 1,60 Euro, in den Eiskiosken für 1,80 Euro statt für zwei Euro.

Eis von Livotto: 13 Eiswagen sind in Hamburg und Umgebung unterwegs

Aus dem kleinen Eiscafé hat sich mit Livotto Junior inzwischen eine mittelständische Firma entwickelt, die in einem ehemaligen Reiterhof am Stadtrand von Ahrensburg frische Zutaten zu beliebten Klassikern wie Schoko, Vanille und Erdbeere, aber auch etlichen exotischen Sorten verarbeitet. Neben den Milcheisspezialitäten gibt es bei Livotto auch Sorbets, eine Alternative etwa für Veganer, die sich eine kühle Erfrischung gönnen wollen.

Der Livotto-Kiosk in Planten un Blomen in der Hamburger City bietet frisches Eis und eine große Terrasse zum Sitzen und Genießen. © privat | Privat

Von der Produktion im schleswig-holsteinischen Kreis Stormarn aus werden heute 13 Eiswagen beliefert, die täglich in Hamburg und Umgebung unterwegs sind.

Dazu kommen die drei Standorte in der Hamburger Innenstadt: an den Eingängen von Planten un Blomen am Dammtordamm, Dammtordamm/Gorch-Fock-Wall gegenüber der Spielbank und im sogenannten Tropengarten der Grünanlage.