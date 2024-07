Hamburg. Bei den Hamburger Dachtagen gibt es Veranstaltungen mit spektakulärer Aussicht. Was Besucher erwartet – und fünf besondere Termine.

Wer Hamburg schon immer mal aus einer anderen, spektakulären Perspektive kennenlernen wollte, kann sich vorfreuen. Am Wochenende (6. und 7. Juli) gibt es Yoga, Musik, Minigolf, Kino und Co. auf Hamburgs Dächern. Mit einem vielfältigen Veranstaltungs- und Kulturprogramm zeigen die zweiten Hamburger Dachtage, was auf den Gebäuden der Stadt möglich ist. Auch bei Workshops und Expeditionen können Besucher die verschiedenen Orte über der Hansestadt erkunden.

Das Dach des Hotels Hafen Hamburg, deren Towerbar jüngst komplett saniert wurde, ist dabei die zentrale Anlaufstelle für alle Interessierten. Hier gibt es einen spannenden Ausblick über die Elbe, aber auch Einblicke zu multifunktionalen Dachnutzungen und dem Potenzial von Dächern, etwa zur Begrünung solcher Flächen.

Festival in Hamburg: Diese Events bieten die Dächer der Stadt am Wochenende

„Dächer sind wahre Multitalente“, sagt Umweltsenator Jens Kerstan. Sie schützten und isolierten Häuser, könnten begrünt werden, kühlen, die Luft reinigen und mehr Natur in die Stadt bringen. „Ich freue mich sehr, dass wir mit den Hamburger Dachtagen in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal auf unterhaltsame Weise auf das vorhandene Potenzial der Dachflächen in der Stadt aufmerksam machen können“, so der Grünen-Politiker.

Für einige der Veranstaltungen sollten Besucher sich anmelden beziehungsweise Tickets kaufen. Das Abendblatt gibt fünf Tipps:

1. Veranstaltung auf Hamburgs Dächern – Tour für Familien von Michel bis HafenCity

Diese Expedition führt vom Michel bis zur Katharinenschule in der HafenCity. Dabei gibt es eine Mischung aus Aussicht und Spaß. In der Katharinenschule erwartet die Besucher dann ein kreatives Spielangebot. Der Ausflug ist besonders für Familien geeignet, wirbt der Veranstalter, der Verein Obenstadt. Treffpunkt für die knapp zweistündige Expedition ist am Sonnabend, 6. Juli, um 13 Uhr am Michel.

Der Michel ist eines der höchsten Gebäude Hamburgs und kann im Rahmen der Dachtage bestiegen werden. © picture alliance / imageBROKER | Thomas Lammeyer

Hauptkirche St. Michaelis, Englische Planke 1, Tickets kosten 7,50 Euro

2. Yoga über den Dächern von Hamburg – auf dem Springer-Quartier in der City

Yoga in der Innenstadt mit Ausblick: Mit verschiedenen Balance-Übungen und einem anschließenden Ausspannen können die Besucher den Tag bei Sonnenuntergang ausklingen lassen. Die Yoga-Klasse ist für alle Level geeignet, heißt es von Yoga-Lehrerin Hanna über das Event am Sonnabend, 6. Juli, von 20.30 bis 21.45 Uhr. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, ihre eigene Yoga-Matte mitzubringen. Auch zu anderen Zeiten finden Yoga-Stunden beim Dachfestival statt.

Springer-Quartier, Axel-Springer-Platz 1, Tickets kosten 10 Euro

3. Kostenlos Minigolf auf dem Jupiter in der Hamburger City spielen

Das ehemalige Karstadt-Sports-Gebäude ist heute Kulturkaufhaus, mit Ausstellungen, Cafés und Partys. Das Dach wird zum Festival auch zum Treffpunkt für Minigolf-Fans, für Profis und Amateure. „Wir holen die Bahnen auf das Dach des Jupiters, sodass Ihr Euer Können hoch oben unter Beweis stellen könnt“, werben die Veranstalter. Mitmachen ist ohne Anmeldung möglich, gespielt wird am Sonntag, 7. Juli, von 10.30 bis 17 Uhr.

Das Jupiter im ehemaligen Karstadt-Sport-Gebäude ist Deutschlands größte innerstädtische Zwischennutzungsfläche. Das Dach bietet Blicke über den Bahnhof und die City. © picture alliance/dpa | Markus Scholz

Jupiter, Mönckebergstraße 2, der Eintritt ist kostenlos.

4. Livemusik mit Elbe-Blick vom Hotel Hafen Hamburg aus

Mia Ohlsen steht für handgemachte Livemusik: Die Sängerin ist bekannt für augenzwinkernde nord- und plattdeutsche Eigenkreationen, wird zum Festival am Wochenende aber auch bekannte Evergreens zum Mitsingen bieten. Das Konzert mit Blick über den Hafen und die Landungsbrücken startet am Sonntag, 7. Juli, um 12 Uhr auf dem Hotel Hafen Hamburg.

Hotel Hafen Hamburg, Seewartenstraße 9, der Eintritt ist kostenlos.

5. Tanzen auf der Kunsthalle in Hamburg – Salsa auch für Alleintänzer

Die Lehrerinnen und Lehrer der Tanzschule A Bailar führen am Wochenende in die spannende Welt des Salsas ein. In einem Salsa-Suelta-Workshop auf der Kunsthalle tanzen die Teilnehmer am Sonntag, 7. Juli, ab 16. 30 Uhr ohne feste Partner gemeinsam in einer Gruppe. Das Event ist auch für Anfänger geeignet, betonen die Veranstalter. Anschließend startet auch noch ein Kurs für Paare.

Die Hamburger Kunsthalle am Hauptbahnhof bietet einen tollen Blick auf die Alster. Auf dem Dach wird am Wochenende Salsa getanzt. © picture alliance / imageBROKER | Joko

Kunsthalle, Glockengießerwall 5, die Veranstaltung ist kostenlos.

Mehr zum Thema

Der Veranstalter weist darauf hin, dass viele Dächer nicht barrierefrei zugänglich sind. Besucher, die Infos dazu benötigen, werden gebeten, eine E-Mail an info@obenstadt.de zu senden.