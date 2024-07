Hamburg. Freundschaftsarmbänder sind bei „Swifties“ hoch im Kurs. Gemeinsam basteln macht noch mehr Spaß. Wo das in Hamburg möglich ist.

Fans von Taylor Swift haben eine ganz besondere Marotte, nicht alle, aber viele: Sie basteln Freundschaftsarmbändchen. In diesen Tagen, kurz vor der „The Eras Tour“ mit zwei restlos ausverkauften Konzerten im Volksparkstadion in Bahrenfeld, sind viele „Swifties“ auch in Hamburg im Bastelstress. Wer das gern mit mehreren zusammen machen möchte, hat dazu gleich zweimal Gelegenheit.

Die Achtklässlerin Carlotta Drechsler aus dem Hamburger Stadtteil Ottensen mit ihren Taylor-Swift-Armbändern, alle selbst gebastelt natürlich. © Funke Foto Service | HA

Das Geheimnis hinter dem Trend: Mit einer Songzeile in ihrem „Midnights“-Track „You‘re On Your Own, Kid“ hatte Taylor Swift den Wirbel um die Freundschaftsarmbänder ausgelöst – auch bei vielen Hamburger Teenagern ist die Bastelei beliebt und ein absolutes Muss. In der besagten Liederzeile heißt es: „So make the friendship bracelets/Take the moment and taste it/ You‘ve got no reason to be afraid“ („Also mach die Freundschaftsarmbänder, nimm dir den Moment und koste ihn aus, du hast keinen Grund, Angst zu haben“).

Taylor Swift in Hamburg: Armbänderbasteln auf dem Kiez und in der Bücherhalle

Diesem Aufruf folgen viele. In Hamburg haben Fans zum Beispiel am Sonnabend, 13. Juli, auf dem Kiez die Gelegenheit zum gemeinschaftlichen Freundschaftsarmbändchenknüpfen. Und vielleicht entstehen daraus auch gleich vor Ort echte Freundschaften. Denn die Kanadierin Hannah Teslin, die seit vielen Jahren in Hoheluft-West lebt, organisiert regelmäßig Veranstaltungen auf Englisch für „Mädels aus dem Ausland“ unter dem Namen „Business Babes abroad“. Dieses Mal steht Basteln auf dem Programm.

Am 13. Juli sollen auf einer Nachmittagsparty von 12.30 bis 17 Uhr Taylor-Swift-Armbänder geknüpft werden. Ort: Baby Boat Barn, Detlev-Bremer-Straße 49. Die Teilnahmekosten liegen inklusive Material, Pizza (ab 13 Uhr öffnet das Buffet) und Welcome-Drink bei 18 Euro.

Auch die Zentralbibliothek am Hühnerposten 1 (Eingang: Arno-Schmidt-Platz, Unterdeck, E0) stellt sich am Mittwoch, 17. Juli, auf junge Swifties ab 13 Jahren ein. Um aufs Konzert eingestimmt zu werden, können dort zwischen 17 und 19.30 Uhr „Friendship Bracelets“ und Taschen im Taylor-Style gestaltet werden. Das Versprechen der Veranstalter: „Mit deiner eigenen Kollektion wirst du dich selbst wie ein Star fühlen!“ Es ist keine Anmeldung notwendig, der Eintritt ist kostenlos.