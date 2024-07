Hamburg. Attraktion in der Speicherstadt feiert „Tag der Wahrheit“ mit skurriler Idee. Warum Besucher am Sonntag besonders mutig sein müssen.

Was im Hamburg Dungeon in der HafenCity passiert, mag gruselig sein, so ganz ernst darf man jede Aktion dort aber nicht nehmen. Nun haben sich die Macher wieder etwas Verrücktes einfallen lassen: Wer sein Gewissen erleichtern und dazu noch sparen möchte, hat am Sonntag, 7. Juli, dazu Gelegenheit.

Sonntag ist nämlich der „Sag die Wahrheit“-Tag, ein in Großbritannien erfundener „Feiertag“. Das nimmt das Hamburg Dungeon zum Anlass und ruft zum großen Geständnis auf: Wer bei seinem Besuch vor dem „Richter der Inquisition“ eine wirklich finstere oder auch komische Sünde gesteht, bekommt Freikarten für den nächsten Besuch.

Im Hamburg Dungeon beichten Besucher nächtelanges Seriengucken und schmutzige Unterwäsche

Das gruselige Stationstheater in der Speicherstadt ist bekannt dafür, die Menschen zu erschrecken, einzuschüchtern und an ihre Grenzen zu bringen. Wer sich am Sonntag traut, etwas wirklich Schlimmes zu beichten, ist nicht der Einzige, der diesen Schritt in diesem Jahr gegangen ist.

Beichten gehört hier zum festen Bestandteil des Programms: Bereits 9666 Gäste wurden im ersten Halbjahr 2024 aus ihrer Besuchergruppe vor den „Richter der Inquisition“ gerufen und haben dort ihre großen und kleinen Sünden gebeichtet: ob Völlerei mit ungesundem Fast Food, nächtelanges Seriengucken oder schmutzige Unterwäsche.

Richter entscheidet im Hamburg Dungeon, ob die Sünde für eine Freikarte ausreicht

Solch „kleine“ Verfehlungen reichen laut Veranstalter am 7. Juli allerdings nicht aus, da muss schon mehr kommen. Die Freikarten gibt es in echter Hamburg-Dungeon-Manier nur für Sünder, deren Beichte wirklich schmerzt – die Entscheidung liegt wie immer ganz in der Hand des willkürlichen Richters.

Mehr zum Thema

Dieser Richter ist ein echter Mensch. Denn: Professionelle Schauspieler schlüpfen in historische Rollen und nehmen die Besucher in interaktiven Shows mit auf eine schaurig-komische Reise durch über 600 Jahre Hamburger Vergangenheit.

Hamburg Dungeon: Kehrwieder 2, Eintritt: 28 Euro für Erwachsene