Hamburg. Attraktion in der Hamburger Speicherstadt ist immer voll, aber derzeit besonders. Macher reagieren mit veränderten Öffnungszeiten.

Nicht umsonst gehört die bekannte Modellwelt zu den beliebtesten Attraktionen in Hamburg: Im Miniatur Wunderland lassen sich schaukelnde Gondeln im Meer vor Venedig bestaunen, die Besucher sehen die Seilbahn die Hänge im chilenischen Valparaiso herauffahren und können einen schaurigen Vulkanausbruch in Pompeji miterleben. Ein Tag in der Ausstellung in der Hamburger Speicherstadt ist fast wie eine Reise um die Welt.

Allerdings gehört zu den Erlebnissen der Gäste des Miniatur Wunderlands, in dem seit Kurzem auch der heimliche Start der EM auf dem Fanfest zu sehen ist, oft auch eine Geduldsprobe. Die Tickets für die Ausstellung rund um die Modelleisenbahnen sind schnell vergriffen, ein spontaner Besuch des Touristen-Magnets funktioniert meist nur im Januar.

Miniatur Wunderland: Besuchszeiten werden im Sommer angepasst

Das soll sich jetzt ändern. Schon bald können Kunden auch noch in der Nacht die Züge durch die Länder rauschen sehen. Ab 8. Juli erweitert der Betrieb der bekannten Gründer, die Brüder Frederik und Gerrit Braun, seine Öffnungszeiten. „In den Ferien steigt die Nachfrage stark an, daher öffnen wir länger“, sagte ein Sprecher des Miniatur Wunderlands zum Grund für die Änderung. Schon in der vergangenen Saison hatte das Ausflugsziel in der HafenCity mit verlängerten Betriebszeiten auf den Andrang reagiert.

Wer Tickets bekommt, hat oft viel Geduld bewiesen: Besucher im Miniatur Wunderland betrachten eine der liebevoll gestalteten Modellwelten, hier das Parkhaus am Flughafen in Hamburg. © picture alliance/dpa | Markus Scholz

Die Details: Während die Modellwelt bisher an den meisten Tagen ab 21 oder 22 Uhr geschlossen hatte, werden ab 8. Juli auch immer wieder Besuche bis 1 Uhr nachts möglich sein. Diese Zeiten passt das Miniatur Wunderland ständig an die Nachfrage an, sodass ein Blick auf die Buchungsseite im Internet sinnvoll ist.

Miniatur Wunderland: Öffnungszeiten der Hamburger Attraktion variieren täglich

Die Zeitfenster variieren zum Teil täglich. Im September dürften die Besuche bis nach Mitternacht dann wieder ein Ende haben, sagte der Sprecher.

Mehr zum Thema

Auch zu Ostern, im Herbst oder rund um Weihnachten, wenn ebenfalls viele Touristen in Hamburg ankommen, öffnet das Miniatur Wunderland häufig bis spät am Abend. Grundsätzlich ist die Ausstellung, die immer wieder um Länder und Themenwelten erweitert wird, an 365 Tagen im Jahr geöffnet.

Miniatur Wunderland, Kehrwieder 2, Hamburg-Speicherstadt