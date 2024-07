Hamburg. Die bekannte Ausstellung in der Hamburger Speicherstadt zeigt jetzt einen der besonderen Lieblinge der Europameisterschaft.

Er begeistert die Fans zur Fußball-EM 2024 auf seine ganz eigene Art: der Mann mit dem Saxofon. Er taucht samt Verstärker meist dort auf, wo Deutschland spielt, in Trikot und Sonnenbrille, und ist immer mittendrin, wo die Massen feiern. Der Musiker heißt André Schnura –, und sobald er mit seinem Instrument auftritt, geht die Party richtig ab.

Nun ist der heimliche Star der Fußball-Europameisterschaft auch im Miniatur Wunderland in Hamburg zu bestaunen. Der Musiker, der zu Songs wie „Zeit, dass sich was dreht“ die Massen tanzen lässt, hat in der beliebten Ausstellung einen Platz inmitten eines Fanfestes bekommen. Die kleine Figur trägt auch hier Trikot und bläst umringt von jubelnden Menschen in ihr Instrument.

Miniatur Wunderland: Attraktion in Hamburg setzt André Schnura in Fanfest

„Es ist toll, dass er die unterschiedlichsten Menschen dazu bringt, gemeinsam zu feiern“, sagt Gerrit Braun, mit seinem Bruder Frederik Gründer und Inhaber des Miniatur Wunderlands. Ebenso wie in der Ausstellung, die „Stadt und Land, nah und fern, Frauen und Männer“ zeige, stehe der Musiker mit dem Saxofon dafür, dass eine Verbundenheit entstehe.

Die Figur des Saxofon-Spielers zog jetzt ins Miniatur Wunderland ein. Die Hamburger Ausstellung in der Speicherstadt zeigt den neuen Star der Fanfeste mit seinem Instrument und im Trikot. © Miniatur Wunderland | Miniatur Wunderland

Der 31-Jährige, der etwa in Dortmund kurz vor dem Achtelfinale Deutschland gegen Dänemark aufgetaucht ist, heizt nicht nur die Party an, sondern sendet auch eine Botschaft: „Wir sind einfach alle gleich“, schreibt der studierte Jazz- und Pop-Saxofonist in den sozialen Medien, wo er es bereits auf Hunderttausende Follower bringt, und nutzt seine Popularität, um sich gegen Ausgrenzung stark zu machen.

Immer mittendrin: Der Saxofonist André Schnura spielte beim Fanfest in der Fanzone Dortmund. © picture alliance/dpa | Friso Gentsch

Neue Figur im Miniatur Wunderland: Saxofon-Spieler André Schnura wird im Netz gefeiert

„Jetzt schon EM-Held“, heißt es zu seinen Auftritten in den Kommentaren auf Instagram und Co. „Unser wertvollster Spieler trägt keine Fußballschuhe, sondern ein Saxofon“, urteilt ein Nutzer über den Mann, der als Lehrer an einer Musikschule gearbeitet hat.

Das Miniatur Wunderland, eines der beliebtesten Attraktionen im Norden, wächst nicht nur ständig mit immer neuen Erlebniswelten, Ländern und Landschaften der Erde. Zugleich zeigen die Braun-Brüder Haltung zu verschiedenen Themen, wenn es um ihre Heimat Hamburg geht.

Mehr zum Thema

So setzten sie sich für die Bewerbung der Hansestadt als Austragungsort für Olympia ein oder informierten über Massentierhaltung, etwa indem sie in ihrer Ausstellung in der Speicherstadt die Realität der industriellen Schweineproduktion zeigten.