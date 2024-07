Hamburg. Vom 22. Juli bis zum 2. August übernehmen die Jüngsten das Zepter. Wo das möglich ist und was die Teilnehmer erwartet.

„Gebt den Kindern das Kommando“, fordert Herbert Grönemeyer in seinem Lied Kinder an die Macht. Zumindest für zwei Wochen ist das in der Kinderstadt in Hamburg auch der Fall. Denn dann dürfen die Jüngsten das Zepter übernehmen, einen Ort nach ihren Vorstellungen kreieren und bauen.

In den ersten zwei Wochen der Sommerferien, vom 22. Juli bis zum 2. August, ist das möglich. Bereits zum dritten Mal machen zahlreiche Förderer und Kooperationspartner die Aktion möglich. Durch die Sponsoren können diesmal bis zu 500 Kinder pro Tag an dem kostenfreien Ferienprogramm teilnehmen.

Sommerferien in Hamburg: Hier bauen Kinder ihre eigene Stadt

Die Premiere wurde 2021 unter dem Motto „Wir bauen eine neue Stadt“ auf dem Stadthof in Barmbek zwischen der Zinnschmelze und dem Museum der Arbeit gefeiert. 2022 ging es dann mit der „Kindergalaxy“ auf einer eigens hergerichteten Brachfläche am Lohsepark in der HafenCity weiter. Nach einer Pause ist die Kinderstadt nun wieder da. Diesmal geht es auf eine Fläche in Hammerbrook, und zwar im Park am Bullendeich.

Kinderstadt © Greta Louise Reyher | Greta Louise Reyher

Mitmachen können Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 15 Jahren. Dafür ist nur eine Anmeldung möglich, die über die Homepage kinderstadt.hamburg möglich ist. Auf der Internetseite finden sich auch weitere Informationen zu der Veranstaltung in diesem und in den Vorjahren.

Die Kinderstadt öffnet für zehn Tage die Tore – und zwar jeweils montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr. Während die Jüngsten ihre eigene Stadt planen, bauen und gestalten, haben Erwachsene übrigens nur mit einem Visum der Kinder Zutritt.