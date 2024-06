Hamburg. Am Sonnabend spielen Lovely und Monty ihren EM-Hit auf dem Fanfest. Was musikalisch zum Achtelfinale noch geboten wird.

Wenn es einen Pokal für den ungewöhnlichsten EM-Song geben würde, wären die beiden Taxifahrer Lovely und Monty aus Hamburg ganz heiße Titelkandidaten. Mit dem hamburgisch-indischen Hit „Diese EM“ sind die „Bhangu Brüder“ aus Lurup im Internet bereits viral gegangen.

Am Sonnabend treten die beiden taxifahrenden Musiker vor dem Spiel Deutschland gegen Dänemark beim Fanfest auf dem Heiligengeistfeld auf. In der Fan-Zone will das Duo den Fans gleich zweimal einheizen. Um 17.18 Uhr und 20.18 Uhr werden Lovely und Monty auf der großen Showbühne stehen.

EM-Fanfest: Taxifahrer Lovely und Monty gehen mit EM-Hit viral – und treten in Hamburg auf

Bis zum Freitag wurde das EM-Musikvideo der beiden singenden Brüder allein bei YouTube mehr als 390.000-mal angeschaut. Es ist übrigens nicht der erste Fußballsong, den Lovely und Monty veröffentlicht haben. Der aktuelle EM-Song sei ihr fünfter oder sechster Fußball-Hit, so die beiden Taxifahrer zum Abendblatt. „Die größte Motivation, ihn zu schreiben, war, dass die EM in Deutschland stattfindet.“

Ihr Song soll Menschen aus aller Herren Länder verbinden und zum gemeinsamen Feiern animieren. Und auch die Nationalspieler sollten sich den Song mal genauer anhören. Zur Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien hatten die „Bhangu Brothers“ den Song „Diesmal!“ auf den Markt gebracht. Damals wurde die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw Weltmeister. Ist der EM-Hit womöglich ein gutes Omen für die DFB-Elf?

EM-Fans feiern den Hit der Hamburger Taxifahrer Lovely und Monty

Für die Fans ist es auf jeden Fall ein Ohrwurm mit Kult-Potenzial. „Warum ist das noch nicht der offizielle EM-Song? Absolut genial und steht für alles, was dieses Heimturnier ausmachen sollte“, so einer der vielen Kommentare unter dem aktuellen Lied von Lovely und Monty. „Der EM-Song, von dem wir nicht wissen, dass wir ihn brauchen“ oder „Freu mich schon, wenn Wirtz und Musiala zu diesem Banger am Brandenburger Tor tanzen“, posteten andere User.

Fanfest in Hamburg zur EM: Das sind die Musik-Acts für die Achtelfinal-Spieltage

Auf dem Fanfest auf dem Heiligengeistfeld geht es auch an den Tagen nach dem Deutschland-Spiel musikalisch weiter. Am Sonntag treten Rossi und Offel auf, die Songs von AC/DC, Bruce Springsteen oder Depeche Mode neu interpretieren. Etwas weniger rockig wird es beim Public Viewing am Montag zugehen, wenn das Duo Klaus und Klaus die Bühne betritt.

Auch am Dienstag wird es auf dem Fanfest eher schunkelig als wild. Der „Travemünder Shantychor“ will die Fußballfans mit klassisch norddeutscher Musik in Stimmung bringen.