Hamburg. 2022 kommt es in der Einkaufszeit zu einer bewaffneten Auseinandersetzung. Eine Videoaufzeichnung liefert nun eine neue Spur.

Mehr als zwei Jahre nachdem Schüsse nahe dem Hotel Vier Jahreszeiten die Menschen in Angst und Schrecken versetzt haben, ist ein möglicher vierter Tatbeteiligter ins Visier der Polizei Hamburg geraten. „Nach Einschätzung der Ermittlerinnen und Ermittler ist er dringend verdächtig, unter anderem durch sein Auftreten und Sich-Bereithalten einen relevanten Beitrag im Rahmen der Tat geleistet zu haben“, schreibt Polizeisprecher Sören Zimbal.

Nach Schüssen in der Hamburger Neustadt sucht die Polizei mit diesem Lichtbild nach einem mutmaßlichen Mittäter. © Polizei Hamburg | Polizei Hamburg

Eine Videoaufzeichnung zeigt den noch unbekannten Mann am Tatort. Die Polizei fahndet nun mit einem Foto nach ihm.

Schüsse am Hotel Vier Jahreszeiten: Polizei Hamburg sucht vierten Mann

Ein 35-Jähriger war zur Einkaufszeit am Nachmittag des 19. April 2022 auf der Großen Theaterstraße (Neustadt) durch eine Kugel am Bein verletzt worden. Anschließend sollen ihn mehrere Männer mit Schlägen und Tritten traktiert haben. Am Neuen Jungfernstieg war der Verletzte blutend zusammengebrochen.

Die Täter waren zunächst entkommen. Zwei Verdächtige im Alter von 27 und 33 Jahren konnten im Juni und im September 2022 festgenommen werden. Ein dritter, 41 Jahre alter Mann kam nach einem Haftbefehl freiwillig aus der Türkei nach Deutschland zurück und stellte sich.

Wer Hinweise zu dem gesuchten vierten Mann geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 040 4286-56789 oder in einer Dienststelle bei der Polizei Hamburg zu melden.