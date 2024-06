Hamburg. Ein Jugendlicher reißt eine 21 Jahre alte Frau zu Boden und berührt sie unsittlich. Polizei fahndet nach Täter, der noch sehr jung sein könnte.

Der Täter ist noch jung, möglicherweise sehr jung: Die Polizei Hamburg fahndet nach einem gerade einmal 13 bis 17 Jahre alten Jugendlichen, der am Dienstag eine 21 Jahre alte Frau in Billstedt brutal überfallen und sexuell berührt haben soll. Nach der Tat flüchtete er.

Zu dem Überfall war es am Dienstagnachmittag gegen 16.40 Uhr gekommen. Die 21-Jährige sei den Lietbargredder in Billstedt entlanggegangen, als sie plötzlich von dem Unbekannten von hinten attackiert, zu Boden gerissen und unsittlich berührt worden sei, berichtet Polizeisprecher Sören Zimbal. Im Anschluss habe der Täter von seinem Opfer abgelassen und sei zu Fuß über die Straße Große Holl in Richtung Kandinskyallee geflüchtet.

Polizei Hamburg: Sexualtäter überfällt Frau in Billstedt – ist er erst 13 Jahre alt?

Die 21-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt, medizinisch behandelt werden musste sie glücklicherweise nicht. Da von dem Täter bislang jede Spur fehlt, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Der Jugendliche wird wie folgt beschrieben:

13 bis 17 Jahre alt

kräftige Statur

„südländisches Erscheinungsbild“

gebräunte Haut

dunkle, kurze, schwarze Haare

auffällig „volle“ Lippen

bekleidet mit einer grauen Zip-Jacke mit Kapuze, einer dunklen langen Hose und dunklen Schuhen

führte einen schwarzen Rucksack mit sich

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Mehr zum Thema