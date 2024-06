Hamburg. Der 85-jährige Mann wurde an der Budapester Straße auf St. Pauli Opfer eines Raubs, bei dem er am Ende sogar zu Boden ging.

Nachdem am späten Dienstagnachmittag ein 13 Jahre alter Taschendieb in Ohlsdorf auf offener Straße gestoppt wurde, ermittelt die Polizei Hamburg jetzt in einem ähnlichen Fall.

Wie in Ohlsdorf wurde auch an der Budapester Straße auf St. Pauli ein Senior Opfer eines Taschendiebstahls. Allerdings einen Tag später, am Mittwoch gegen 18.40 Uhr. Diesmal gelang dem Täter die Flucht, und er soll nun mithilfe der Öffentlichkeit gefunden werden.

Polizei Hamburg: Taschendiebstahl auf St. Pauli – Zeugen gesucht

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war ein unbekannter Mann im Stadtteil St. Pauli an den 85-Jährigen herangetreten und hatte ihn dazu aufgefordert, ihm Bargeld auszuhändigen. Anschließend entriss er seinem Opfer dessen Umhängetasche.

Von dem Angriff vermutlich überrumpelt, stürzte der Senior zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Sein Versuch, den Täter selbst aufzuhalten, scheiterte. Der Unbekannte flüchtete zu Fuß in Richtung Neuer Pferdemarkt. Auch die Polizei, die umgehend kontaktiert wurde, blieb bei ihrer Suche erfolglos.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

Circa 30 Jahre alt und 1,75 Meter groß

„Südländisches“ Erscheinungsbild

Schwarze, kurze Haare und ein schwarzer Vollbart

Bekleidet mit einer dunklen Hose und einem blauen Oberteil

Die Polizei ruft Zeuginnen und Zeugen dazu auf, Hinweise zum mutmaßlichen Räuber oder weitere Beobachtungen zum Vorfall bei einer Polizeidienststelle oder dem Hinweistelefon unter der Nummer 040 4286-567 89 zu melden.

