Hamburg. Die Polizei Hamburg rät, am Wochenende bestimmte Straßen zu umfahren. Auch Demonstrationen sind angemeldet – und das Fanfest läuft.

Am kommenden Wochenende läuft es in Hamburg – wobei das nicht unbedingt für den Verkehr gilt. Denn am Sonntag (30. Juni) nehmen rund 12.000 Sportler am Hella Halbmarathon teil.

Und schon ab Freitag erobern mehrere zehntausend Biker bei den Harley Days die Straßen der Stadt. Außerdem läuft natürlich weiterhin das Fanfest zur Fußball-Europameisterschaft 2024 auf dem Heiligengeistfeld.

Harley Days führen zu Sperrungen – Parade startet am Sonntag um 14 Uhr

Die Harley Days finden zunächst auf dem Gelände des Großmarkts in Hammerbrook statt. Doch am Sonntagnachmittag läutet die traditionelle Parade mit etwa 2000 Motorradfahrern und -fahrerinnen das Ende des Großereignisses ein: Die gemeinsame Motorradausfahrt wird um 14 Uhr am Veranstaltungsgelände beginnen und über den Stadtteil Veddel und die Köhlbrandbrücke in den Hafen führen.

Die Harley-Parade fährt dann über die Freihafenelbbrücken weiter, an den St. Pauli Landungsbrücken und dem Fischmarkt vorbei, über die Reeperbahn und endet gegen 17 Uhr wieder am Großmarkt Hamburg. Die Polizei rät anderen Verkehrsteilnehmern dazu, diesen Bereich zu meiden und möglichst weiträumig zu umfahren.

Verkehr Hamburg: Halbmarathon – Strecke teils ab 5 Uhr morgens gesperrt

Das gilt auch am Sonntag für die Strecke des Halbmarathons, an dem neben Tausenden Laufbegeisterten auch 400 Skater teilnehmen werden. Die Skater starten um 8.30 Uhr, bevor die Läuferinnen und Läufer „in fünf Wellen“, wie es von den Veranstaltern heißt, ab 9 Uhr an den Start gehen.

Von der Reeperbahn aus führt die Strecke bis zur Elbchaussee, dann über die St. Pauli Landungsbrücken und durch die Innenstadt entlang der Außenalster und endet im Bereich der Messehallen. Dafür wird die Strecke teils ab 5 Uhr morgens und bis etwa 15 Uhr gesperrt sein.

Zusätzlich sind für das kommende Wochenende im gesamten Hamburger Stadtgebiet nach Angaben der Polizei „kleinere Aufzüge und Versammlungen“ angemeldet worden. Am Freitag ab 15.30 Uhr findet unter anderem eine Demonstration statt, die vom Theodor-Heuss-Platz bis zum Rathausmarkt zieht. Bis zu 1000 Teilnehmer werden erwartet. Auch in diesem Zusammenhang kann es zu temporären Straßensperrungen kommen.