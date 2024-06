Hamburg. Zum 19. Mal pilgern Fans von Harley-Davidson nach Hamburg. Die prominent geführte Wallfahrt am Sonntag geht über die Köhlbrandbrücke.

Rockmusik, Grill-Wettbewerbe und Tausende Motorräder: Freunde und Freundinnen von laut brummenden Motoren kommen am Wochenende auf ihre Kosten. Die Hamburg Harley Days finden zum 19. Mal in der Hansestadt statt. Vom 28. bis zum 30. Juni gibt es ein vielfältiges Programm. Am Dienstag wurden weitere Details bekannt gegeben.

Dieses Jahr bieten die Harley Days neben Livemusik und diversen Stunt- und Motorradshows auch die 2. Landesgrillmeisterschaft und eine Tattoo-Konvention. Am Sonnabend kommen auch Fußballfans auf ihre Kosten: Das Achtelfinalspiel von Deutschland wird auf dem Messegelände auf großer Leinwand übertragen.

Hamburg Harley Days: Promis führen große Parade über Köhlbrandbrücke an

Das Highlight der Harley Days ist jedoch die große Parade am Sonntag mit Tausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ihre prominenten Mitfahrer an vorderster Front sind in diesem Jahr unter anderem der Schauspieler Till Demtrøder, NDR-Moderator Hinnerk Baumgarten und Ex-HSV-Trainer Michael Oenning.

Die Parade der Harley Days wird von prominenten Hamburgern angeführt: Holger Fricke (l.), Hinnerk Baumgarten (auf dem Motorrad), Jascha Bergmann, Till Demtrøder, Tina Hundertfarben und Roger Gierz. © Timo Strohschnieder | Timo Strohschnieder

Das sonntägliche Spektakel soll dieses Mal auch live übertragen werden. Dazu fahren nach Angaben von Jascha Bergmann, Mitorganisator des Großevents, auch Kameraleute in dem Motorradpulk mit. Traditionell bildet die örtliche Harley-Davidson-Gruppe – das Hamburger Chapter Germany – die Speerspitze des motorisierten Zuges.

Ab 14 Uhr fährt die Gruppe über die Veddel auf die Köhlbrandbrücke. Zurück geht es dann durch den Hamburger Hafen, an den Landungsbrücken entlang. Gegen 15.30 Uhr sollen die letzten Zweiräder wieder am Großmarkt eintreffen. Sperrungen soll es jeweils punktuell und halbstündig geben. Angesetzt sind für die 30 Kilometer lange Strecke in etwa eineinhalb Stunden.

Harley Days Hamburg: Neu sind das Tattoo-Areal und die Grill-Wettbewerbe

Die ACDC-Coverband Back:n:Black führt das musikalische Programm der Harley Days an. Laut Bergmann sei die komplett weiblich besetzte Band sogar von den Briten höchstpersönlich für ihre Musik gelobt worden. Weitere Neuheiten bei der Veranstaltung 2024 sind das Tattoo-Areal und die Grill-Wettbewerbe.

„Ich glaube, mehr als 95 Prozent der Bikerinnen und Biker sind tätowiert“, so Bergmann. Deshalb habe man Kontakt mit Tina Hundertfarben aufgenommen, einer langjährigen Hamburger Tätowiererin und Mitorganisatorin der Hamburger Tattoo Days. „Ich denke, Hamburg hat auf eine gute Tattoo Convention gewartet“, sagt sie. Hundertfarben betont, dass die 20 verschiedenen Künstlerinnen und Künstler auch verschiedene Stile anbieten – es sei für jeden etwas dabei.

Motorräder, Rockmusik und Tattoos – was fehlt da noch? Geht es nach den Veranstaltern, ist die Antwort eindeutig: Grillen. Laut Holger Fricke, Organisator der 2. Landesgrillmeisterschaften, können Besucherinnen und Besucher am Sonnabend zusehen, „wie auf höchstem Niveau gegrillt wird“. Die Teams verarbeiten vier Gänge mit vorgegebenen Zutaten. „Beim Nachtisch müssen beispielsweise die Komponenten Melone, Walnuss und Minze verarbeitet werden“, sagt Fricke. Auch am Sonntag wird fleißig weitergebrutzelt.

Hamburg Harley Days, 28. bis 30. Juni am Großmarkt Hamburg; Öffnungszeiten: freitags 12 bis 0 Uhr, sonnabends 11 bis 0 Uhr, sonntags von 10 bis 18 Uhr; Preise: Tagestickets 11 Euro, Wochenendtickets 20 Euro. Am Sonntag ist der Eintritt kostenlos.