Hamburg. Im Café Schöne Aussichten in Hamburg feiern die Gastronomen einen besonderen Geburtstag. Das erwartet die Besucher.

Mit gutem Essen, viel Musik und Gästen möchten die Hamburger Gastronomen Thomas Kosikowksi und Johannes Riffelmacher im Café Schöne Aussichten in Planten un Blomen am Sonntag (7. Juli) den 10. Geburtstag ihres Projektes Salt&Silver feiern. Und jeder kann mitmachen.

„Oh mein Gott. Endlich ist es so weit. Wir feiern 10 Jahre Salt & Silver“, heißt es in der Ankündigung der beiden, die neben den Salt&Silver-Restaurants in Hamburg auch erfolgreich ein Salt&Silver in St. Peter-Ording an der Nordsee führen.

Planten un Blomen in Hamburg: Salt&Silver-Macher laden zum Minifestival

Um Missverständnissen vorzubeugen: „Nicht die Restaurants werden zehn, sondern Jo und ich haben vor zehn Jahren das Projekt Salt&Silver gegründet, damals noch als Kochbuchprojekt. Vor sieben Jahren kam dann Gastronomie dazu“, sagt Johannes „Jo“ Riffelmacher.

Für den Geburtstag ihrer Idee, die schließlich zu den drei Restaurants in Hamburg und St. Peter-Ording führte, fahren die Gastronomen groß auf. Salt&Silver lädt zu einem Minifestival ein – im „schönsten aller Hamburger Parks: Planten un Blomen“. Tatsächlich wurde die Grünanlage im Herzen der Stadt kürzlich zur beliebtesten Deutschlands gewählt.

Das Minifestival im Café Schöne Aussichten (Gorch-Fock-Wall 4) geht von 14 bis 22 Uhr. Das Programm: Dayrave, also Musik und Tanz an der frischen Luft, Essen und Trinken, drinnen und draußen.

Planten un Blomen: Festival mit japanischem Essen und mexikanischen Tacos

Kulinarisch wird es ausgefallen: Es gibt etwa „Japanese Seafood Grill“ von Izakaya by Dokuwa aus dem Karolinenviertel. Das beliebte vegane Fried Chicken ist ein Dauerbrenner. Zudem serviert Miguel Zaldivar original mexikanische Tacos. Carmel by Kapara aus St. Pauli wird mit Levante Food dabei sein und die Gäste mit Speisen aus dem Mittleren Osten verwöhnen.

Um 14 Uhr steht Karate Tschabi vom Tigre auf dem Programm. Um 16 Uhr gibt es Musik mit Boom le Choc und um 18 Uhr kommt ein Überraschungsgast. Ab 20 Uhr steht der Hamburger House-Musiker Boris Dlugosch auf der Bühne.

Karten für das Minifestival gibt es noch an der Abendkasse.