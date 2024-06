Die Polizistin Annika Beyer (l.) ist bereits als Helferin für Helppy in Hamburg unterwegs und betreut eine 90 Jahre alte Seniorin in Alsterdorf. Die Pflegedienstleiterin Sabrina Parisi stellt die Helfer bei Helppy mit Sitz in der HafenCity ein. © FUNKE Foto Services | Michael Rauhe