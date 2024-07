Hamburg. Junger Mann wurde bei Abbiegemanöver von 33 Jahre altem Autofahrer erfasst. Schwer verletzt kam er in eine Klinik. Dann die traurige Nachricht.

Mehrere Tage nach einem schweren Unfall am Rande der Hamburger Innenstadt ist ein 26 Jahre alter Mann seinen schweren Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei Hamburg am Donnerstag mit.

Der Motorradfahrer war am 22. Juni, gegen 21.14 Uhr, bei einem Abbiegemanöver in Hammerbrook von einem Pkw erfasst worden. Er verstarb am vergangenen Wochenende.

Unfall Hamburg: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Demnach waren beide Fahrzeuge auf der Nordkanalstraße stadtauswärts unterwegs, als der 33 Jahre alte Autofahrer nach links in den Nagelsweg einbog. Wie es in diesem Zuge zu der Kollision kam, ist weiterhin unklar.

Mehr zum Thema

Der Motorradfahrer kam mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes habe die psychosoziale Betreuung von Zeugen und Angehörigen übernommen.

Für die Unfallaufnahme war die Nordkanalstraße gesperrt. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, möge sich unter Telefon 040 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle melden.