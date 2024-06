Hamburg. Ein Bekannter findet einen 55-Jährigen tot in dessen Wohnung auf. Eine Untersuchung bestätigt den Verdacht eines Tötungsdelikts.

Nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt auf St. Pauli haben Staatsanwaltschaft und Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen. Wie die Polizei Hamburg mitteilte, hat ein Zeuge seinen 55 Jahre alten Bekannten am Sonnabendmorgen (22. Juni) gegen 8.40 Uhr leblos in dessen Wohnung an der Simon-von-Utrecht-Straße aufgefunden und die Polizei verständigt.

Leiche auf St. Pauli weist Verletzungen durch Gewalteinwirkung auf – Polizei Hamburg sucht Zeugen

Der Verstorbene habe mehrere Verletzungen aufgewiesen. „Im weiteren Verlauf ergab sich der Verdacht, dass die Verletzungen mutmaßlich durch Gewalteinwirkung entstanden sein könnten“, schreibt Polizeisprecherin Laura Wentzien.

Eine Untersuchung der Leiche im Institut für Rechtsmedizin habe den Verdacht eines Tötungsdelikts erhärtet. Die Polizei bittet alle, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, sich unter Telefon 040 4286-567 89 oder bei einer Dienststelle zu melden.