Am Donnerstagabend fiel bei Jörg Däweritz sämtliche Anspannung ab. Nach knapp zwei Jahren Planungs- und Bauphase wurde das „Nio House“, die Flagship-Filiale des chinesischen E-Auto-Herstellers Nio, an den Großen Bleichen in der Hamburger Innenstadt feierlich eröffnet.

Für den extrovertierten Regionalmanager der Marke ein Moment, der ihn fast sprachlos machte. „Es ist überwältigend. Wenn man dieses Projekt auf Papier sieht, und jetzt in der Realität, dann ist das noch mal komplett anders. Wir sind glücklich und stolz, dass wir in dieser außergewöhnlichen Lage in Hamburg mit tollen Menschen die Eröffnung feiern können“, sagte Däweritz.

City Hamburg: Ungewöhnliches „Nio House“ eröffnet – Promis aus Hamburg feiern mit

170 Gäste – darunter Promis wie der Hamburger Unternehmer Frank Otto, Moderator Andreas Türck und Ex-Wirtschaftssenator Frank Horch – waren bei der Einweihungsparty in unmittelbarer Nähe des Alsterhauses dabei. Bei der Veranstaltung feierte der exklusive „Nio-Hamburg-Drink“, den es nur an den Großen Bleichen geben wird, Weltpremiere. Der „Waterfront Whisper“ besteht aus einem alkoholfreien Gin aus Hamburg, Rosmarinsirup, Zitruswasser, Rhabarbernektar sowie einer Prise Salz.

So sieht der alkoholfreie Hamburg-Drink von Nio aus. Der „Waterfront Whisper“ kam bei den Gästen der Eröffnungfeier gut an. © Nio House | Nio

Die Idee für den Drink entstand in Zusammenarbeit mit der Bohemian Bar in der Deichstraße und der Internet-Community von Nio. „Bei uns wird ‚Dont´t drink and drive‘ gelebt. Daher war klar, dass wir einen alkoholfreien Drink kreieren. Die Zutaten passen perfekt zu Hamburg und wir sind sicher, dass er bei unseren Gästen hervorragend ankommen wird“, sagt Däweritz.

Besondere Delegation reist zur Eröffnung in Hamburg aus Shanghai an

Gut angekommen ist derweil auch eine reisefreudige, chinesische Delegation des Unternehmens. Shangxiang Xiang , Yihui Wang, Xindong Wang, Wei Gao und Feng Cheng hatten die ungewöhnlichste Anreise zur Autohaus-Eröffnung. Das Quintett ist mit zwei E-Autos über 10.000 Kilometer von Shanghai nach Hamburg gefahren.

Der elektrische Nio EP9 ist eines der schnellsten E-Autos der Welt. Das über eine Million Euro teure Gefährt gibt es in Hamburg zu sehen. © NIO | Faruk Pinjo

Ihre Strecke führte sie durch Russland, Georgien, Kasachstan, Griechenland, Italien und Österreich. Am 6. Mai waren sie in China aufgebrochen. „Es war wirklich ein großes Abenteuer. Anstrengend, aber auch sehr interessant. Wir wollten testen, ob eine so lange Reise mit unseren Fahrzeugen möglich ist. Für uns ist es eine Art wissenschaftliche Dienstreise. Hamburg und das ‚Nio House‘ sind wunderschön. Wir sind froh, diese lange Tour gemacht zu haben. Zurück werden wir aber fliegen“, sagte Feng Cheng und lacht.

Hamburgs ungewöhnlichstes Autohaus bietet Yoga und Café

Nach Düsseldorf, Frankfurt am Main und Berlin ist Hamburg der vierte Standort für das „Autohaus, das eigentlich kein Autohaus ist“, wie es Philipp Tu, Filialleiter in Hamburg, beschreibt. „Wir wollen, dass die Menschen aus Hamburg hier zusammenkommen, egal, ob sie ein Auto kaufen oder nicht.“

Die Co-Working-Spaces sind nach Hamburger Stadtteilen benannt. Je nach Umbau, können Yogakurse, kleine Konzerte und Lesungen im „Nio House“ durchgeführt werden. © NIO | Faruk Pinjo

Neben der Verkaufsfläche, auf der die Luxus-E-Autos präsentiert werden, beinhaltet das „Nio House“ im ersten Stock kostenlose Co-Working-Plätze, Eventflächen für Lesungen, Yogakurse und Firmenfeiern. Auch ein Café mit angeschlossenem Kinderparadies soll Menschen in das Autohaus locken.

Die Hamburger Malerin Gesa Hubertine Hirschfeld stellt im „Nio House“ ihre Kunst aus. Auch Frank Otto war bei der Eröffnung von Hamburgs ungewöhnlichstem Autohaus dabei. © Nio House | NIO

„Nio House“ in Hamburg bieter Wohnzimmerkonzert und Kunstausstellungen

Am Freitag (21. Juni, 19 Uhr) tritt der Hamburger Singer und Songwriter Lukas Droese zum ersten Wohnzimmerkonzert im „Nio House“ auf. „Wir wollen lokalen Künstlern eine Bühne bieten. Egal, ob Musiker, Maler oder Stand-up-Comedians. Hamburg hat so viel in der künstlerischen Szene zu bieten“, sagt Däweritz. Regelmäßig sollen wechselnde Kunstausstellungen in Hamburgs wohl ungewöhnlichstem Autohaus veranstaltet werden.

Den Anfang macht die Hamburger Künstlerin Gesa Hubertine Hirschfeld, die in den kommenden vier Monaten ihre Werke ausstellen darf. „Es ist eine große Ehre. Ich habe selbst lange in Shanghai gelebt, spreche die Sprache fließend. In meine Kunst fließen auch chinesische Einflüsse rein. Es wäre schön, wenn viele Hamburgerinnen und Hamburger hier meine Kunst anschauen“, sagt Hirschfeld. Seit Freitag, 21. Juni, ist das „Nio House“ in der Hamburger Innenstadt für den Publikumsverkehr geöffnet.