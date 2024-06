Hamburg. Ungewöhnliche Location in der Hamburger City lädt zu Anfängerkurs und Party – gegen Spende. Die Details der Veranstaltung.

In diesen Tagen dreht sich eigentlich alles um die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Am Sonnabend treffen Georgien und Tschechien in Hamburg aufeinander. Wer jedoch mehr Lust auf Tanzen als auf Fußball hat, der sollte in den Gröninger Hof gehen – denn das Parkhaus, das zu einem neuen Wohnkomplex umgestaltet wird, verwandelt sich in eine Tanzfläche. Geplant sind eine große Swing-Tanzparty und ein Anfänger-Workshop.

Der Tanzkurs und die Party steigen in der ehemaligen Autowerkstadt des Gebäudes in der Gröningerstraße 12. „Lassen Sie sich von mitreißendem Swing begeistern, und probieren Sie verschiedene Tanzstile wie Lindy Hop, Charleston, Balboa, Shag, Blues, Foxtrott, Jive, Boogie und Authentic Jazz aus“, heißt es vom Veranstalter.

Hamburger Parkhaus Gröninger Hof wird zur großen Tanzfläche

Der Workshop beginnt um 16 Uhr, anschließend wird von 17 Uhr bis 20 Uhr in der ungewöhnlichen Location gefeiert. Tipps, wie man richtig die Hüfte schwingt, geben die Tanzlehrer Norbert und Jutta von der New Swing Generation. Unter der fachkundigen Anleitung sollen auch Anfänger an die Tanzkunst herangeführt werden.

Mehr zum Thema

Sowohl der Kurs als auch die Erfrischungen sind gegen eine freiwillige Spende erhältlich. Vorabanmeldungen für diese Veranstaltung in Hamburg sind nicht nötig, teilt der Veranstalter mit.