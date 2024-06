Hamburg. Ein eindrucksvoller Ball der etwas anderen Art: Warum ein dekoriertes Wahrzeichen des Luxushotels der Nationalelf Glück bringen könnte.

Das Hotel Atlantic an der Alster ist bekannt für Dauergast Udo Lindenberg. Und für viele eindrucksvolle Bälle. Jetzt, zur Fußball-EM in Hamburg und weiteren deutschen Großstädten, kommt spektakulär ein ganz neuer Ball ins Spiel – jedoch nicht in den Festsälen, in denen sonst gern bis in den Morgen getanzt und gefeiert wird, sondern auf dem Dach des Hamburger Luxushotels.

Die berühmte Weltkugel, Wahrzeichen des Hotels Atlantic auf dem Dach, auf das sich unvergessen schon 1997 Pierce Brosnan als James Bond in „Der Morgen stirbt nie“ flüchtete, hat einen Stoffüberzug mit dem typischen schwarz-weißen Muster erhalten. Sie sieht nun also aus wie ein überdimensionierter Fußball. Noch bis zum EM-Finale am 14. Juli wird dieser besondere Ball zu sehen sein – nachts übrigens besonders gut, denn dann ist die Kugel hell erleuchtet.

Hotel Atlantic: Direktor und Team möchten zur EM-Stimmung in Hamburg beitragen

„Wie unsere Gäste freuen sich auch alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Hotel Atlantic sehr auf das Fußballfest, das Menschen aus vielen Ländern in diesem Sommer zusammenbringt“, sagt Hoteldirektor André Vedovelli. „Mit der Aktion möchten wir zur fröhlichen Stimmung in Hamburg rund um die Europameisterschaft beitragen.“

Aktion in luftiger Höhe: Hoch hinaus sind die Haustechniker des Hotels Atlantic in Hamburg geklettert, um die berühmte Weltkugel mit Stoff zu bespannen. © Hotel Atlantic Hambur | HOTEL ATLANTIC HAMBURG

So werden auf dem Dach des Hotels, das bald aufwendig umgebaut wird, auch jeweils die Landesflaggen jener Teams zu sehen sein, die in Hamburg aufeinandertreffen. In der Mitte weht dabei jedoch immer die Hamburg-Flagge. Zudem ist für Fußball-Interessierte in der Kaminlounge der Atlantic Bar der grüne Teppich ausgerollt. Hier werden alle Spiele gezeigt – und dazu können Gäste die „EM-pfehlung“ bestellen, bestehend aus einer Currywurst, einem Pils und einem Korn (24 Euro).

Hotel Atlantic in Hamburg: Riesiger Fußball auf Dach könnte Nationalelf Glück bringen

Übrigens war die Weltkugel des Hotels Atlantic zur Fußballweltmeisterschaft 1974 schon einmal als Ball verkleidet. Damals holte die deutsche Fußballnationalmannschaft den Turniersieg und wurde Weltmeister. „Vielleicht ist das ja ein vielversprechendes Vorzeichen“, sagt Atlantic-Direktor André Vedovelli, der gerade erst mit geladenen Gästen und seinem Team die Eröffnung des Luxushotels vor 115 Jahren gefeiert hat.