Hamburg. Hamburgerin Simone Kowalski gewann 2019 „Germany’s Next Topmodel“. Zum Finale 2024 geht sie mit dem Format von Heidi Klum hart ins Gericht.

Dass sich die TV-Show „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM) von Heidi Klum immer wieder heftiger Kritik aussetzen muss, ist erst mal nichts Ungewöhnliches. Dass diese Kritik von einer ehemaligen Gewinnerin des Castingformats kommt, schon eher. Die Hamburgerin Simone Kowalski gewann 2019 die 14. Staffel des Formats, das in den vergangenen Wochen erneut auf ProSieben gezeigt wurde und am Donnerstag mit dem Finale endet.

„Selbst angeschaut habe ich mir meine Staffel allerdings nie. Wenn ich das täte, würde ich vermutlich in Tränen ausbrechen“, äußert sich die 26-Jährige nun im Abendblatt-Podcast „SnapShot“ und stellt klar: „Es macht mich traurig, dass die Sendung immer noch läuft.“ Die Vorwürfe, die die Hamburgerin dem Format macht, wiegen schwer.

GNTM: Hamburger Gewinnerin übt heftige Kritik an „Germany’s Next Topmodel“

Zu dem Zeitpunkt ihrer Teilnahme an „GNTM“ sei ihr nicht bewusst gewesen, „wie man dort auch zu einem Charakter geformt worden ist“, unter anderem mithilfe von Szenen-Schnitten, durch die sie sich selbst nicht wiedererkannt habe. Schon während des Drehs habe die ehemalige Leichtathletin außerdem unter gesundheitlichen – sowohl körperlichen als auch psychischen – Problemen gelitten. „Dort wurde ich dann aber nicht beschützt, stattdessen wurde mit mir gespielt“, so Kowalskis Vorwurf.

Nach der Ausstrahlung dann das böse Erwachen für die damals 21-Jährige: „Als junges Mädchen dachte ich natürlich, dass ich es in die Modelbranche schaffe, wenn ich die Sendung gewinnen würde. Nur leider ging dann die Realität anders los“, erinnert sich Kowalski zurück. Ihre Teilnahme und auch der Sieg sei in der Branche nicht gut angekommen. „Ich dachte, ich habe es jetzt geschafft und werde in New York, Paris und anderen Städten gebucht“ – nichts davon sei eingetreten.

Hamburger Model nach „GNTM“-Teilnahme und großem Finale „abgestempelt worden“

Keine Agentur habe sie ernst genommen oder „wirklich als Model angesehen“, vielmehr sei sie „abgestempelt worden“, so die Hamburgerin, die mittlerweile auch als Schauspielerin arbeitet. Das beobachte sie auch heute, fünf Jahre später noch: „Die meisten Mädchen, die da jetzt aus der Sendung kommen, arbeiten nicht erfolgreich als Model, sondern wenn überhaupt als Influencer“, so Kowalskis Eindruck. Doch berühmt zu sein heiße nicht automatisch, erfolgreich zu sein – diese Erfahrung habe sie nach der Show in aller Heftigkeit selbst machen müssen.

Generell wünscht sich das Hamburger Model deshalb eine deutliche höhere Altersbegrenzung für potenzielle Teilnehmer und Teilnehmerinnen: „Ich finde, unter 21 Jahren sollte man auf gar keinen Fall bei ,GNTM‘ mitmachen dürfen“, so die ehemalige Siegerin. Die derzeitige Altersbegrenzung liegt bei 18 Jahren.

Nach GNTM: Hamburger Model Simone Kowalski beschäftigte sich mit Meditation

In den Jahren seit ihrer Teilnahme sei sie ein „ruhigerer Mensch geworden“, habe sich viel mit Meditation und dem eigenen Wohlbefinden beschäftigt. Von sich selbst sagt die Ex-„GNTM“-Gewinnerin jetzt: „Es war ein sehr langer Weg, aber ich bin ehemalige Leistungssportlerin und stehe deshalb immer wieder auf.“