Hamburg. Das kostenlose Musikfestival „Laut und Luise“ bietet Programm auf drei Bühnen. Die kleinen Besucher dürfen auch selbst aktiv werden.

Am 16. Juni läuft in Hamburg eine Vorrundenpartie der Fußball-Europameisterschaft im Volksparkstadion, doch die Musik spielt an diesem Sonntag in Planten un Blomen:In Deutschlands beliebtestem Park wird wieder „Laut und Luise“ gefeiert, ein Tag der Musik für Kinder.

Zwischen 13 und 18 Uhr gibt es bei dem kostenlosen Musikfestival, dem „Woodstock für Kinder“, ein abwechslungsreiches Programm auf insgesamt drei Bühnen: Rock, Klassik, Kinderlieder sind zu hören. Auf der Bühne am Musikpavillon spielt zum Beispiel um 14 Uhr das Kinderblasorchester der Jugendmusikschule, um 15 Uhr tritt der Hamburger Mädchenchor auf.

Hamburg mit Kindern: DJ Kekse sorgt in Planten un Blomen für den richtigen Beat

Auf der Haspa-Bühne singt um 16.10 Uhr die beliebte Hexe Knickebein, ab 16.30 Uhr sorgt auf der Tanzfläche am Musikpavillon DJ Kekse für den passenden Beat.

Doch die jungen Besucher und deren Begleiter dürfen auch selbst aktiv werden, viele Klanginstallationen und Workshops laden dazu ein. Die Kinder können sich entscheiden: Wollen sie lieber an einem Trommelworkshop teilnehmen oder auf dem Rasen tanzen. Sie können auch ein großes Metallofon spielen oder die Instrumente des Wasserorchesters zum Klingen bringen.

Planten un Blomen in Hamburg: Vor 30 Jahren ist „Laut und Luise“ entstanden

Hintergrund: Das beliebte Kindermusikfest „Laut und Luise“ wurde 1994 erfunden, um damals die Klanginstallationen des Düsseldorfers Michael Bradke in Hamburgs schönstem Park zum Klingen zu bringen. Coronabedingt ist das Fest einmal ausgefallen, das 30-jährige Bestehen wird deshalb erst im kommenden Jahr gefeiert.

Das Festival mit freiem Eintritt ensteht in Zusammenarbeit mit dem Verband für Turnen und Freizeit und der Staatlichen Jugendmusikschule. Gefördert wird es von der Kulturbehörde, dem Bezirk Hamburg-Mitte, in dem Planten un Blomen liegt, und der Stiftung der Baugenossenschaft Dhu.