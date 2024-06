Hamburg. Wechsel aus Frost und milden Temperaturen hat den Fahrbahnen zugesetzt. Ein Dutzend Straßen profitiert von Sanierungsprogramm.

Der vergangene Winter mit Frost und Schnee hat Hamburgs Straßen stärker zugesetzt als erwartet. Mit einem neu eingerichteten Winterschäden-Sanierungsprogramm können in Hamburg nun etwa 100 Straßen saniert werden, in denen besonders starke Beeinträchtigungen festgestellt wurden.

Die Behörde für Verkehr und Mobilitätswende hat dafür 16 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Hamburgs Straßen sollen noch in diesem Jahr eine neue Deckschicht erhalten. Die Mittel für die Sanierungen werden in zwei Tranchen mit jeweils acht Millionen Euro bereitgestellt.

Verkehr Hamburg: Bezirk Mitte freut sich über das Geld für Straßen

Dem Bezirk Mitte hat der Senat für die Sanierung von Winterschäden entsprechend zusätzliche 1,7 Millionen Euro zugesagt, teilt Elsa Scholz, Sprecherin des Bezirks, mit. „Man könnte die zusätzlichen Mittel als warmen Regen bezeichnen, da im Gegensatz zu den vorherigen Jahren eine Mittelzusage der zusätzlichen Gelder für die Beseitigung der Winterschäden sehr früh im Jahr gegeben wurde. Dadurch sind mittelfristige Maßnahmen mit externer Planung und Ausschreibung möglich gewesen. Zusätzlich konnten von den Mitteln explizit auch ‚Heißasphalttouren‘ zur effizienten Schließung der Schlaglöcher durchgeführt werden“, sagt Elsa Scholz.

Für Schlaglochsanierungen seien im Bezirk Mitte in diesem Jahr bislang etwa 250.000 Euro ausgegeben worden. Grundsätzlich stehen ihren Angaben zufolge bereits etwa 1,7 Millionen Euro für die allgemeine Straßenunterhaltung zur Verfügung. „Davon müssen alle Bereiche finanziert werden“, so Scholz. Darunter fallen Fahrbahnschäden, Absperrungen, Markierungen, Gehwege, Grabenreinigung, Müllentsorgungen. In dieser Summe sei nicht die Pflege von Straßenbegleitgrün, Brunnen, Stützwänden, Denkmälern, Schildern und Ähnlichem enthalten.

Winterschäden: Senat hat 1,7 Millionen Euro zusätzlich zugesagt

Nun können in Mitte etwa ein Dutzend Straßen in das neue Sanierungsprogramm aufgenommen werden. Die Straßen sollen laut Dennis Krämer, Sprecher der Verkehrsbehörde, noch in diesem Jahr saniert werden. Er weist aber darauf hin, dass sich die „Maßnahmen und Priorisierungen einzelner Maßnahmen immer noch verschieben und aufgrund aktueller Entwicklungen ändern können“.

Sonderprogramm: Diese Straßen im Bezirk Mitte werden 2024 saniert

Billwerder Steindamm

Bredowstraße (auf ganzer Länge)

Finkenwerder Landscheideweg

Focksweg

Halskestraße (Andreas-Meyer-Straße bis Regenrückhaltebecken)

Am Horner Moor (Legienstraße bis Querkamp)

Köterdamm

Norderkirchenweg

Rhiemsweg (Rhiemsweg in die Sackgasse)

Reclamstraße (Schiffbeker Weg bis Öjendorfer Weg)

Schmuckstraße (auf ganzer Länge)

Werner-Siemens-Straße (Moorfleeter Straße bis Sackgasse)

