Hamburg. Der preisgekrönte Hamburger Escape-Room Big Break hat ein neues Angebot für Gameshow-Fans. Wie das Spiel geht und wie es zur Idee kam.

Rätsel sind ihre große Leidenschaft: Philip und Caroline Kirchhof betreiben seit 2015 den Escape-Room Big Break in der Hamburger Altstadt. Hier wird aus dem Gefängnis ausgebrochen, durch die Zeit gereist oder das Geheimnis eines mysteriösen Spielzeugladens gelüftet – und das so gut wie an keinem anderen Ort in Deutschland.

Denn ihr Spiel „Der Spielzeugmacher“ rund um einen verrückten, verstorbenen Baumeister gewann im vergangenen Dezember den Branchen-Oscar und bescherte Big Break die Auszeichnung als bester Escape-Room Deutschlands. Pünktlich zum Sommeranfang folgt vom Ehepaar aus Eilbek nun ein Rätselspaß der etwas anderen Art.

Escape-Room in Hamburg: Mobiles „Schlag den Raab“ mit Bollerwagen

„Boller Battle“ heißt das neue Spielprojekt, das im Mai gestartet ist und eine Kombination aus Quizshow und Bollerwagentour darstellt. „Gruppen leihen sich den Bollerwagen aus und treten in einer einzigartigen Minispiel-Gameshow auf Rädern gegeneinander an – im Prinzip ein mobiles Schlag den Raab“, erklärt Philip Kirchhof, der schon von klein auf Fan der beliebten Unterhaltungssendung war und zu Hause immer fleißig mitgerätselt hat.

Bei „Boller Battle“ können die Spieler vier Buzzer gleichzeitig benutzen, um bei einem integrierten Quiz zu gewinnen. © YellowShare GmbH | Igor Trepeshchenok

Neun verschiedene Spiele und eine Quiz-Station mit Buzzern stehen den Spielbegeisterten auf ihrer Tour durch die Hamburger Parks zur Verfügung. Ein Bollerwagen bietet bis zu zwölf Personen die Möglichkeit, Wissen, Geschicklichkeit und Sportsgeist im Team unter Beweis zu stellen. Besondere Vorkenntnisse seien nicht erforderlich, so Kirchhof.

Outdoor-Spielspaß von Hamburger Big Break – Preis: ab 200 Euro

Ein Spiel dauert drei Stunden und hat einen stolzen Preis. Bis zu vier Spieler zahlen 200 Euro, für jeden weiteren kommen 20 Euro hinzu. Wer den Bollerwagen ausleihen möchte, muss vorab online einen freien Termin reservieren. Start ist an der Wandsbeker Chaussee, von wo aus der Eilbekpark, Mühlenteichpark oder Jacobipark schnell zu erreichen sind.

Den Anstoß für das neue Projekt habe auch die Auszeichnung im Dezember 2023 gegeben, bei der das Escape-Room-Angebot des spielbegeisterten Paars nicht nur zum besten in Deutschland gekürt wurde, sondern gleichzeitig den 14. Platz von 30.000 zur Wahl stehenden Spielräumen weltweit belegte.

„Uns hat der tolle internationale Erfolg letztes Jahr wahnsinnig motiviert, dieses neue Projekt voranzutreiben und noch mehr Menschen eine unvergessliche Zeit zu bescheren“, sagt Philip Kirchhof.

„Schlag den Raab“ auf Rädern: Besonderes Spiel für Junggesellenabschiede

Zurzeit gibt es am Standort Eilbek einen Bollerwagen zum Ausleihen. Die nächsten fünf sind laut Kirchhof bereits im Bau und sollen alle mit unterschiedlichen Spielen bestückt werden.

Für besondere Ereignisse wie Junggesellenabschiede in Hamburg bietet die Bollerwagen-Gameshow Sonderspiele an. © YellowShare GmbH | Igor Trepeshchenok

Geplant seien außerdem Sonderspiele für Junggesellenabschiede, Teamevents und Kindergeburtstage, so Kirchhof. Passend zum Junggesellenabschied bietet der Bollerwagen ein Fach für zwei Bierkästen und bleibt damit in gewisser Weise auch seiner derzeit prominentesten Funktion treu.