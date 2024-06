Hamburg. Aus einer neuen Luftbildauswertung hat sich ein Verdacht ergeben. Von diesem Montag an finden deshalb Sondierungsarbeiten statt.

Liegen unter Hamburgs zentraler Grünfläche womöglich Kampfmittel? In Planten un Blomen werden von diesem Montag an entsprechende Sondierungen durchgeführt. Das teilte das Bezirksamt Hamburg-Mitte am Vormittag mit.

Nach einer neuen Luftbildauswertung bestehe der Verdacht, dass sich im Bereich zwischen Rosengarten und Parksee Kampfmittel befinden könnten. In dem Bereich würden daher Sperrungen vorgenommen, sagte eine Sprecherin auf Nachfrage.

Kampfmittel in Planten un Blomen? Sondierungen sollen vier Tage andauern

Der Park bleibe aber regulär geöffnet und könne wie gewohnt genutzt werden, „solange es sich nicht um bauliche Maßnahmen mit tiefen Grabarbeiten handelt“.

Um welche Art Kampfmittel es sich handeln könnte, konnte die Sprecherin zunächst nicht beantworten. Die Sondierungsarbeiten sollen voraussichtlich vier Tage andauern.