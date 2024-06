Hamburg. Eine mächtige Explosion erschüttert in der Nacht zu Freitag den Stadtteil. Fahndung nach Tätern verläuft erfolglos. Polizei sucht Zeugen.

Mit roher Gewalt haben unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag versucht, einen Geldautomaten in einem Gewerbegebiet in Hamburg-Rothenburgsort zu sprengen. Ob dabei auch Geld gestohlen wurde, ist nach den Worten eines Polizeisprechers im Augenblick noch unklar. Die Täter befinden sich auf der Flucht.

Ein Anwohner des Gewerbeparks Billwerder Ausschlag hatte gegen 1.55 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem ihn ein mächtiger Knall aus dem Schlaf gerissen hatte. Mehrere Streifenwagen rückten zur Billstraße aus und entdeckten dort den aufgesprengten, frei stehenden Automaten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Polizei Hamburg: Geldautomat gesprengt – Täter auf der Flucht

Die Polizei bittet daher Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder andere Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, sich unter der Rufnummer 040/428 65-67 89 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

