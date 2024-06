Hamburg. Die Hamburger Feuerwehr hat am Mittwochnachmittag bestätigt, dass an der Elbe eine Bombe gefunden worden ist. Was bislang bekannt ist.

Im Hamburger Hafen ist am Mittwochmorgen eine Bombe gefunden worden. Die Meldung über den Kampfmittelfund an der Nehlsstraße (Steinwerder) ging bei der Feuerwehr um 9.35 Uhr ein. Ob es sich tatsächlich um eine Weltkriegsbombe handelte, stand allerdings zunächst nicht fest. Der Kampfmittelräumdienst ist laut Feuerwehr Hamburg bereits vor Ort.

Erst Mitte Mai war auf Steinwerder nahe dem Musical-Theater im Hafen Hamburg („König der Löwen“) bei Bauarbeiten eine britische 225-Kilogramm-Fliegerbombe gefunden werden. Der Zünder musste aufwendig herausgesprengt werden.

Im vergangenen September war nahe dem Cruise Center Steinwerder eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe in einer Schute entdeckt worden. Damals mussten vorsorglich Decks und Balkone des im Hafen liegenden Kreuzfahrtschiffs Aidaperla geräumt werden. Der Detonator wurde schließlich erfolgreich gesprengt.

Mehr in Kürze