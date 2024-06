Hamburg. Frischer Wind in der Innenstadt: Wie es im neuen Standort des Kult-Inders aussieht und was die Betreiber ihren Gästen bieten.

Ein frischer Wind weht auf der ehemaligen Barefood-Deli-Fläche in der HamburgerInnenstadt: Das Lokal an der Lilienstraße, das 2016 von Schauspieler Til Schweiger gegründet wurde und Ende vergangenen Jahres geschlossen hatte, ist jetzt der dritte Standort des Restaurants Authentikka.

Zwei dieser beliebten, auf authentische indische Küche spezialisierte Restaurants unter diesem Namen führen Sonja und Tarun Rana bereits an der Schäferkampsallee in Eimsbüttel und an der Schinkelstraße in Winterhude. Am Freitag um 16 Uhr öffnen jetzt offiziell die Türen in der City, nachdem rund fünf Monate lang auf der Fläche gewerkelt wurde.

Neueröffnung in Hamburg: Authentikka hat jetzt Restaurant in der City

Das Abendblatt hat vorab zu einem exklusiven Ortstermin auf der Fläche vorbeigeschaut, die sich über zwei Ebenen erstreckt und Platz für bis zu 300 Gäste bietet. „Wir wollten gerne ein Restaurant in der Innenstadt eröffnen. Als wir dann diese Räumlichkeiten angeboten bekamen, waren wir überrascht über die Größe. Aber wir haben nicht lange gezögert und den Mietvertrag unterschrieben“, sagt Tarun Rana.

Tarun und Sonja Rana freuen sich auf die Eröffnung ihres dritten Authentikka-Restaurants. © FUNKE Foto Services | Roland Magunia

Im Erdgeschoss dominieren die Farben Grün und Rostrot. Gespeist wird an Holztischen, vor den bodentiefen Fenstern stehen Pflanzen. Die Gäste können außerdem an der Bar Platz nehmen, „natürlich kann man bei uns auch nur auf einen Drink vorbeischauen, aber unser leckeres Essen steht im Vordergrund“, sagt Tarun Rana, der viele Jahre in Kanada für die Hotelketten Fairmont und Sheraton gearbeitet hat.

Die Köche, die hier klassische Currys und Tandoor-Gerichte zubereiten, kommen aus Indien und werden von Tarun Rana in dessen Familienrezepte eingeweiht: „Meine Mutter war eine wunderbare Köchin, und von ihr habe ich schon als kleiner Junge viel gelernt“, sagt der Authentikka-Chef.

Das Authentikka eröffnet auf der ehemaligen Barefood-Deli-Fläche in der Hamburger Innenstadt. © FUNKE Foto Services | Roland Magunia

Mehr zum Thema

Das Authentikka in der Innenstadt kann auch für Events gebucht werden

Neben typisch indischen Snacks gibt es im Authentikka auch eine Auswahl an veganen und vegetarischen Speisen, ebenso wie traditionelle indische Desserts. Zum Mittagessen können Gäste aus einer speziellen Karte wählen.

Ein Blick in den Gastraum vom neuen Authentikka-Restaurant in der Hamburger Innenstadt. © FUNKE Foto Services | Roland Magunia

Das Authentikka steht auch für Events zur Verfügung. In der ersten Etage gibt es einen großen Raum, der für Veranstaltungen angemietet werden kann, „aber natürlich stehen sämtliche Räumlichkeiten für Feste zur Verfügung“, sagt Tarun Rana.

Authentikka in Hamburg: Das Restaurant hat von Montag bis Sonntag geöffnet

Eine besondere Dinner-Idee: In kleiner Runde kann ein Raum mit einem imposanten Holztisch gebucht werden. An der Tafel finden bis zu 16 Personen Platz. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Sonntag ab 11 Uhr, die Küche ist bis 22 Uhr geöffnet.

Dieser Raum kann im neuen Restaurant Authentikka exklusiv reserviert werden. © FUNKE Foto Services | Roland Magunia

Authentikka, Lilienstraße 5,www.authentikka.de