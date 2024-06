Hamburg. Bewertungsportal Tripadvisor vergibt Auszeichnung. Hotel aus der HafenCity ist dabei. Was das Miniatur Wunderland damit zu tun hat.

Wie sauber und geräumig sind die Zimmer? Stimmt der Service? Überzeugt das Essen? Das Touristik-Portal Tripadvisor hat jetzt wieder seine renommierte Auszeichnung – die „Travellers‘ Choice Awards“ – an jene Hotels in Deutschland vergeben, die in den vergangenen zwölf Monaten eine besonders hohe Anzahl an herausragenden Bewertungen von Gästen erhalten haben.

Unter den zehn Top-Hotels liegt auf dem fünften Platz auch ein Hotel aus Hamburg. Das passt ins Bild, denn in der Hansestadt boomt die Hotellerie. Geschafft hat es in die Top Ten das Pierdrei Hotel in der HafenCity (212 Zimmer in fünf Kategorien). Dieses schneidet bei den Gästen, die ihre Meinung bei Tripadvisor hinterlassen haben, sehr gut ab.

Hotel Hamburg: Pierdrei in der HafenCity punktet mit Familienfreundlichkeit

Das moderne Boutique-Hotel, das als besonders kinderfreundlich gilt, ist das einzige Haus aus Norddeutschland, das es in die Top Ten des Rankings geschafft hat. Gelobt werden vor allem Design und Ambiente.

Auch mit den zehn großen Familienzimmern, fünf Familien-Suiten sowie mit der Dachterrasse und der Rooftop-Gartenbar „Moon46“ kann das Hotel punkten. Von der Terrasse aus haben Gäste einen Blick über die historische Speicherstadt und auf den Hafen.

So sieht das Pierdrei Hotel in der HafenCity von außen aus. © imago/APress | IMAGO stock

Hotel Hamburg: Gäste loben Nähe zum Miniatur Wunderland und zur Elbphilharmonie

Betont wird von den Gästen auch die Nähe zu den Musicals im Hamburger Hafen, zur Elbphilharmonie und Innenstadt sowie zum Miniatur Wunderland, das nach wie vor zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Republik zählt. Dessen Macher, Frederik und Gerrit Braun, stehen auch hinter dem Pierdrei Hotel. Gemeinsam mit dem heutigen Handelskammer-Präses Norbert Aust (Schmidt Theater) und Hotelier Kai Hollmann hatten sie das Hotel nach fünf Jahren Planung und zwei Jahren Bauzeit im September 2019 eröffnet.

Damals noch in der Planungsphase: Gerrit Braun (v.l.), Kai Hollmann, Norbert Aust, Sebastian Drechsler (Miniatur Wunderland) und Frederik Braun. © Andreas Laible | Andreas Laible

„Das Pierdrei hat die durchaus schwierigen Anfangsjahre und die Herausforderungen der Corona-Pandemie gut überstanden“, sagt Hoteldirektor Stefan Pallasch. „Umso mehr freuen wir uns über diese Auszeichnung und das Vertrauen unserer Gäste.“

Hotel Hamburg: Top Ten – Pierdrei Hotel der einzige norddeutsche Sieger

Den ersten Platz im Tripadvisor-Ranking belegt das Wellnesshotel Alpenhof in Berchtesgaden. Auf dem zweiten Platz folgt das Hotel Arthus in Aulendorf (Baden-Württemberg) und auf dem dritten Platz liegt das Familienhotel Oberjoch im Allgäu.

Platz vier gehört dem Europäischen Hof in Heidelberg, ehe auf Platz fünf das Pierdrei Hotel in der HafenCity folgt. Die folgenden fünf Hotels der Top Ten liegen alle in Süddeutschland.