Hamburg. Die Polizei eilt am Sonnabend zu der beliebten Haltestelle in der City. Passanten hatten den Notruf gewählt. Wer hat den Vorfall beobachtet?

Mit einem Messer in der Hand ist ein 29 Jahre alter Mann am vergangenen Sonnabend (1. Juni) durch die U-Bahn-Haltestelle Mönckebergstraße gestreift und hat dort offenbar auch Wartende bedroht. Das teilte die Polizei Hamburg am Montag mit und bittet nun um Hinweise.

Ereignet hat sich der Vorfall offenbar gegen 20.30 Uhr in dem Bahnhof an der beliebten Shoppingmeile in der Hamburger Innenstadt. Passanten wählten den Notruf, weil dort ein Mann mit einem Küchenmesser Menschen verfolgt haben sollte. Wenig später entdeckten Polizeibeamte den Verdächtigen an der Mönckebergstraße und forderten ihn auf, das Messer beiseitezulegen.

Mönckebergstraße: Mann zieht mit Messer durch Hamburger U-Bahn-Station

Laut Polizei ließ sich der 29-Jährige widerstandslos festnehmen. Neben dem Küchenmesser, das sichergestellt wurde, fanden die Einsatzkräfte auch eine Sturmhaube bei dem Mann. Nachdem er auf der Innenstadtwache untersucht worden war, wies ihn eine Ärztin in eine Klinik ein.

Derweil ermittelt das Landeskriminalamt (LKA 113) zu diesem Vorfall und bittet um Hinweise. Wer die Szenen an der U-Bahn-Station am Sonnabend beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 040/ 4286-56789 oder auf einer Dienststelle bei der Polizei zu melden.

Insbesondere erhoffen sich die Ermittler, Kontakt zu einer Jugendgruppe zu bekommen, die von dem Verdächtigen bedroht worden und dann geflüchtet sein soll.