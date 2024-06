Hamburg. Die aufwendigen Arbeiten an der Alster haben begonnen. Und es kommen noch mehr Kandelaber hinzu – die seit 1953 verschwunden sind.

Ralf Gerhardt hatte wahrlich schon schlimmere Arbeitsplätze in seiner Karriere. Immer wieder lässt der Kunstschmied der historischen Lampen – im Fachjargon Kandelaber genannt – seinen Blick von der Lombardsbrücke in Richtung Rathaus und Alsterfontäne schweifen. „Das ist schon ein toller Blick“, sagt Gerhardt.

Am Montag hat der Aufbau der Lampen begonnen, der bis Freitag abgeschlossen sein soll. Für die Arbeiten wurde extra eine Fahrspur abgesperrt. Am Donnerstagabend steht ein abschließender Beleuchtungstest an, anschließend erfolgt die Abnahme durch den Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG). Es wird das große Finale eines langwierigen Sanierungsmarathons.

Lombardsbrücke: Sanierung des Hamburger Wahrzeichens in Thüringen und Frankreich

Im November 2019 wurden die historischen Lampen auf der Lombardsbrücke demontiert und zur Sanierung zu Gerhardt nach Neustadt an der Orla in Thüringen transportiert. Das Unternehmen ist auf Denkmalpflege spezialisiert. „Sanierung bedeutete in dem Fall, dass wir die Kandelaber in 206 Einzelteile zerlegt haben. Das war wie Lego in Groß, für Erwachsene. Wir haben jedes einzelne Teil saniert, angepasst, neue Verschraubungen vorgenommen, fehlende Teile ersetzt. Dann haben wir alles gereinigt, konserviert und neu beschichtet. Ein wahnsinnig zeitintensiver Prozess“, sagt Gerhardt.

Kunstschmied Ralf Gerhardt kam mit seinem Team aus Thüringen angereist, um die historischen Lampen an der Alster zu montieren. © FUNKE Foto Services | Roland Magunia

Was das Projekt zusätzlich noch komplizierter machte: Weil es nur grobe Skizzen von den historischen Kandelabern gab, mussten der Restaurator und der Fachbauleiter erst neue, detaillierte Pläne erstellen. Zudem gab es viele historische Auflagen, die bei den Arbeiten an den Laternen berücksichtigt werden mussten. „Man fühlte sich bei den Auflagen wie auf einem anderen Planeten. Es war viel Fingerspitzengefühl bei der Sanierung notwendig. Bevor man ein Teil weiterverarbeitet hat, haben wir es 20-mal in die Hand genommen. Vor allem die neue Beleuchtungstechnik zu integrieren war schon diffizil“, gesteht Gerhardt.

Lombardsbrücke: Donnerstag wird moderne Lichttechnik getestet

Da es in Deutschland kaum noch Eisenkunstgießereien gibt, die einen Auftrag in dieser Komplexität meistern können, wurden die Teile der Hamburger Kandelaber in Lyon gegossen. Gerhardt war zweimal in Frankreich, um sich selbst ein Bild zu machen. „Viele dieser Gießereien existieren in Deutschland einfach nicht mehr, auch weil sie kein Personal finden“, sagt Gerhardt, der in seiner Firma neun Mitarbeiter beschäftigt – vier davon sind derzeit an dem Projekt in Hamburg beteiligt. „Wir arbeiten in einer totalen Nische, sodass wir in dem Bereich praktisch ein Großbetrieb sind.“

Montag wurden zunächst die vier Standrohre aus Edelstahl auf der Lombardsbrücke montiert. „Das ist sozusagen das Rückgrat der Kandelaber“, sagt Gerhardt. Es folgen die jeweils 800 Kilogramm schweren Sockel aus Gusseisen, ein Mittelteil sowie die verspielte Spitze mit den Lampen. Während das historische Äußere erhalten geblieben ist, wird das Innenleben modernisiert. Unter anderem kann künftig eingestellt werden, wie hart oder weich das Licht werden soll. Zudem ist die neue Technik energiesparender.

Seit 1953 verschwunden: Vier weitere Kandelaber werden auf Lombardsbrücke montiert

Bei dem Test am Donnerstagabend soll das Licht so angepasst werden, dass es zu der bereits installierten Beleuchtung der Geländer und die der Durchfahrt der Alsterschiffe passt. „Für uns ist es eine tolle Referenz. Es ist wirklich ein herausragender Auftrag, handwerklich sehr anspruchsvoll“, sagt Gerhardt.

Da passt es gut, dass noch mehr Arbeit für den Kunstschmied aus Thüringen und sein Team folgt. Wie das Abendblatt erfuhr, werden auf der Lombardsbrücke vier weitere Kandelaber auf der Seite zur Außenalster montiert. Diese waren im Zuge der Verbreiterung der Brücke im Jahr 1953 abgebaut worden und sind seitdem nie wieder aufgetaucht. Einen genauen Termin, wann diese historischen Laternen aufgebaut werden, gibt es noch nicht. Plan sei, dass die Montage noch in diesem Sommer geschehen soll.