Hamburg. Die Wahl-Hamburgern reagiert mit einem Facebook-Post auf den überraschenden Tod von Christian Bärens, mit dem sie 2010 tanzte.

Es waren emotionale Worte, die Sylvie Meis am Freitagnachmittag auf ihrer Facebookseite postete. Die Wahl-Hamburgerin reagierte auf ihrem Social-Media-Kanal auf den überraschenden Tod von Christian Bärens, mit dem sie 2010 gemeinsam beim RTL-Format „Let´s Dance“ teilgenommen hatte. Zu ihren emotionalen Worten postete die Moderatorin ein Bild vom gemeinsamen Tanzen, das nur so voller Lebensfreude sprüht.

Bärens verstarb bereits am 14. Mai im Alter von 46 Jahren, was sowohl der Fernsehsender als auch seine gute Freundin Irena Canova über die Spendenseite „gofundme“ bestätigten.

Sylvie Meis trauert um „Let´s Dance“-Partner Christian Bärens

Dort versucht die Familie des Verstorbenen Spenden für die Beerdigungen zu sammeln. Von den benötigten 10.000 US-Dollar sind bislang bereits 7430 US-Dollar zusammengekommen. „Ein großartiger Mensch ist von uns gegangen. Ich bin unfassbar traurig über die Nachricht des viel zu frühen Todes von meinem lieben Christian. Mit ihm habe ich mich nach meiner Krebs-Erkrankung zurück in ein neues Leben getanzt“, erklärte die gebürtige Niederländerin Meis.

2010, ein Jahr nach ihrer Brustkrebserkrankung, tanzte sie gemeinsam mit Bärens, der damals wegen Rückenproblemen vorzeitig aufgeben musste. Anschließend tanzte sich die Moderatorin, die damals noch den Nachnamen von HSV-Ikone Rafael van der Vaart trug, mit Christian Polanc auf Platz zwei.

„Let´s Dance“-Partner von Sylvie Meis lebte bis zuletzt in New York

Bärens wurde bereits am 26. April in ein Krankenhaus im New Yorker Stadtteil Brooklyn gebracht, wo er auf der kardiologischen Intensivstation behandelt wurde. Nach zwei Wochen verlor er den Kampf gegen seine Krankheit und verstarb. Der Tänzer hatte seinen Lebensmittelpunkt schon vor geraumer Zeit in die USA verlegt.

Im Big Apple arbeitete er als Trainer in den bekannten „Stepping Out Studios“. Die Beerdigung soll nicht in den Vereinigten Staaten, sondern in Deutschland vollzogen werden. „Er war eine Bereicherung für jeden, der ihn kannte. Meine Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Liebsten. Es tut mir unendlich leid. In tiefem Mitgefühl“, schrieb Meis bei Facebook.

Neben Meis reagierte auch Fernsehsender RTL auf den Tod. „Auch wenn er nur für eine kurze Zeit bei ‚Let‘s Dance‘ mitgewirkt hat, hat uns die Nachricht von seinem plötzlichen Tod erschüttert. Wir sind in Gedanken bei seiner Familie und senden ihnen ganz viel Kraft“, schreibt der Sender bei Instagram.