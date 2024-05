Hamburg. Ungewöhnliche Aktion bei der offiziellen Umbenennung der Straße in Hamburg. Wer dahintersteckt und was es zu entdecken gibt.

Manche haben nur auf das Straßenschild geschaut, das einen 155 Meter langen Abschnitt des Wanderwegs am Alsterfleet in Hamburg von jetzt an als Karl-Lagerfeld-Promenade ausweist. Denn am Donnerstag ist die Promenade, die in der Nähe der Chanel-Boutique am Neuen Wall an den großen Modeschöpfer erinnert, offiziell durch Kultursenator Carsten Brosda und Ralf Neubauer (beide SPD), Bezirksamtschef von Hamburg-Mitte, eingeweiht worden.

Andere staunten dagegen vor allem über ein fünf mal fünf Meter großes Kunstwerk, das gegenüber an der Baustelle von Art Invest am Alten Wall 40 hing. Ausschließlich Dreiecke in gedeckten Farben, die jedoch unmissverständlich das Profil des weltbekannten Designers abbilden. Wer oder was steckt dahinter?

Karl Lagerfeld: Dreieck-Kunstwerk zeigt Profil des Modezaren

„Wir haben die Baustelle ganz offiziell gekapert, also mein Werk mit Genehmigung dort aufgehängt“, verrät die Hamburger Künstlerin Anja Neudert. Anlässlich der Einweihung der Promenade sei ihr die Idee gekommen, ein Kunstwerk zu Ehren von Karl Lagerfeld zu fertigen. „Karl“ heißt das Werk ganz schlicht. „Ist übrigens auch der Vorname meines Schwiegervaters“, so die Künstlerin lachend.

Bis Montag noch ist das Kunstwerk an der Baustelle zu bewundern. Weitere Kreationen von Anja Neudert sind in der Galerie Lumas (Neuer Wall 71) zu sehen, die die Künstlerin vertritt. Dort liegen auch gratis Postkarten mit dem „Karl“-Motiv aus.

Karl Lagerfeld nannte Buchhandlung Felix Jud sein „intellektuelles Feinkostgeschäft“

Interessante Begebenheit: Am Nachmittag besuchte Anja Neudert die Buch- und Kunsthandlung Felix Jud, die derzeit eine Gedächtnisausstellung zu Karl Lagerfelds Ehren zeigt. An der Kasse hörte sie zufällig mit, wie eine Kundin fragte: „Dieses Motiv, das da an der Baustelle hing. Gibt es das auch als Postkarte?“ Die Buchhändlerin verneinte.

Da zog Anja Neudert eine Postkarte aus ihrer Handtasche, überreichte sie der überraschten Kundin: „Ich bin die Künstlerin und habe zufällig eine dabei.“ Ein Überraschungsmoment, wie er Karl Lagerfeld sicher gefallen hätte – zumal in dessen liebster Buchhandlung.