Hamburg. Zwischen Othmarschen, der City und Bergedorf kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Das hat auch Auswirkungen auf den HVV.

Der Ironman in Hamburg steht an und somit ist am Wochenende einiges los in der Stadt: Die Teilnehmer starten zunächst mit der Schwimmdistanz von 3,8 Kilometern durch die Alster, später laufen sie einen Marathon (42,2 Kilometer), der sie über vier Runden am westlichen Alsterufer und durch die Hamburger Innenstadt über Gänsemarkt, Jungfernstieg und Rathausmarkt führt.

Doch die längste Strecke müssen sie zwischendurch mit dem Rad zurücklegen – die 180 Kilometer führen durch die Hamburger City,St. Pauli, Ottensen, Othmarschen und Borgfelde nach Rothenburgsort, an der Norderelbe entlang hinaus in die Vier- und Marschlande und nach einem Abstecher nach Bergedorf entlang der (teilweise gesperrten) Dove-Elbe wieder zurück in die Innenstadt. Das führt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Ironman Hamburg: Straßensperrungen beeinflussen Autoverkehr

Schon, wer am Freitag oder Sonnabend in die Innenstadt möchte, sollte das Auto lieber stehen lassen. Denn bereits am Freitag beginnen am Ballindamm und an der Straße Alstertor die ersten Vorbereitungen für die mittlerweile siebte Ausgabe des Ironman European Championship Hamburg.

Am Sonntag werden Straßensperrungen dann auch im restlichen Gebiet erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr haben. Zunächst betrifft das ab 1 Uhr in der Nacht einige Straßen rund um die Binnenalster – darunter auch die Lombardsbrücke. Ab 6 Uhr werden die ersten Sperrungen für die Radstrecke eingerichtet, zunächst in der Innenstadt sowie in Richtung Othmarschen und Moorfleet.

Ab 7 Uhr folgt der weitere Verlauf durch die Vier- und Marschlande. Gegen 10.45 Uhr wird schließlich auch das westliche Alsterufer gesperrt. Genaue Informationen des Veranstalters zu Streckenverlauf, Verkehrssituation und Sperrzeiten auf einer interaktiven Karte.

Ironman 2024 in Hamburg: Straßensperrungen wirken sich auf HVV aus

Auch zahlreiche Buslinien der Hamburger Verkehrsbetriebe (HVV) sind betroffen:

Die MetroBuslinien 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 19,

2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 19, die XpressBusse X3, X35, X80,

X3, X35, X80, sowie die StadtBusse 111, 112, 113, 115, 119, 120, 122, 124, 127, 130, 160, 225, 227, 228, 235, 286, 321, 335, 530 und 8890.

Der HVV empfiehlt daher, nach Möglichkeit auf U- und S-Bahnen auszuweichen. Detaillierte Fahrplanauskünfte sind per HVV-App und HVV-switch-App, unter hvv.de und über die Info-Hotline 040/19449 erhältlich.

Hamburg: Nach tödlichem Unfall beim Ironman wurde Streckenführung geändert

Vor einem Jahr kam es beim Ironman in Hamburg zu einem schweren Unfall, bei dem ein Mensch getötet und ein weiterer schwer verletzt wurde. Am Elbdeich wich ein Begleitmotorrad auf die Gegenfahrbahn aus und stieß dort mit einem entgegenkommenden Athleten zusammen, der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstrecke.

Die Radstrecke wurde daraufhin geändert, nun gibt es am Elbdeich keinen Gegenverkehr mehr. Dafür sorgen unter anderem Schlaglöcher entlang der Strecke für Sorge.