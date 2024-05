Hamburg. Die neue Promenade wurde offiziell eingeweiht. Viel Prominenz aus Hamburg kam anschließend zu Ehren des Modeschöpfers zusammen.

Knapp fünfeinhalb Jahre nach dem Tod des großen Hamburger Modeschöpfers ist es so weit: Der rund 155 Meter lange Abschnitt zwischen der Adolphsbrücke und dem Neuen Wall 75 heißt jetzt Karl-Lagerfeld-Promenade. Kultursenator Carsten Brosda und Ralf Neubauer (beide SPD), Bezirksamtschef von Hamburg-Mitte, haben diesen Teil des Fuß- und Wanderweges am Alsterfleet jetzt offiziell umbenannt.

Mit der neuen Karl-Lagerfeld-Promenade in unmittelbarer Nähe zum Modehaus Chanel, für das der weltbekannte Kreative als Chefdesigner prägend tätig war, würdigt die Stadt Hamburg das Lebenswerk eines ihrer großen Söhne und dessen Verbindung zu seiner Geburtsstadt. Es ist der weltweit erste öffentliche Ort, der an den einflussreichen Visionär erinnert.

Obwohl Lagerfeld Hamburg bereits in den 1950er-Jahren verlassen habe und bis zu seinem Tod in Paris lebte, sei die Erinnerung an den Künstler sehr lebendig, sagte Kultursenator Carsten Brosda: „Von der großartigen Ausstellung ‚Feuerbachs Musen‘ in der Hamburger Kunsthalle, die 2014 unbekannte Fotografien Lagerfelds gemeinsam mit den Gemälden von Anselm Feuerbach zeigte, bis zur eindrucksvollen Schau des Modehauses Chanel 2017 in der Elbphilharmonie: Lagerfelds künstlerischer Geist hat in der Hansestadt Spuren hinterlassen – nun auch in Form einer Promenade.“

Auch Ralf Neubauer betonte: „Karl Lagerfeld hat bisweilen durchaus mit Distanz auf seine Heimatstadt geblickt, trotzdem gehörte Hamburg zu ihm wie Sonnenbrille und streng getragener Zopf.“

Hamburg war für Karl Lagerfeld „eine Tapete“ in seinem Gehirn

Hintergrund: Karl Lagerfeld wurde 1933 in Hamburg geboren und erlangte als kreativer Kopf der Modewelt internationale Berühmtheit. Der exzentrische Hamburger kreierte Mode unter eigenem Namen, war aber auch für die Marken Chloé und Fendi tätig, bis er in den 1980er-Jahren Chefdesigner des französischen Modehauses Chanel wurde. Der Designer blieb bis zu seinem Tod im Februar 2019 mit Hamburg verbunden: „Die Stadt gehört zu meinem Background; Hamburg ist wie eine Tapete in meinem Gehirn“, hatte Karl Lagerfeld einmal in einem Interview mit dem Hamburger Abendblatt gesagt.

Der Bezirk Mitte hatte auf Vorschlag von Vivian Hecker, Gesamtleiterin Marketing und Events des Hamburger Abendblatts, und von Robert Eberhardt (Buch- und Kunsthandlung Felix Jud), beantragt, den Abschnitt des Alsterwanderwegs in direkter Nachbarschaft zum Neuen Wall nach Karl Lagerfeld zu benennen. Mit den neuen Straßenschildern ist die Würdigung des Modeschöpfers nun auch im Straßenbild für alle Hamburgerinnen und Hamburger sichtbar.

Karl Lagerfeld: Promis wie Ralf Dümmel und Sasha kamen nach Einweihung zum Lunch

Im Anschluss an die öffentliche Einweihung luden die Initiatoren, unterstützt von Chanel, zu einem besonderen Mittagessen in die Hanse Lounge. Unter den Gästen: Ingo C. Peters mit Ehefrau Christiane (Hotel Vier Jahreszeiten), Sänger Sasha mit Frau Julia Röntgen, „Höhle der Löwen“-Juror und Unternehmer Ralf Dümmel sowie Christiane Arp (Ex-Chefredakteurin der „Vogue“) und Frankreichs Generalkonsulin Valérie Luebken.

„Karl Lagerfeld hat als gebürtiger Hamburger die Modewelt revolutioniert und wir sind stolz, ihm hier in seiner Heimatstadt diese besondere Ehre zu erweisen“, sagte Vivian Hecker.

Anlässlich der Einweihung der Promenade gibt das Hamburger Abendblatt einen limitierten, erweiterten Nachdruck der Collector‘s Edition „Karl Lagerfeld“ heraus. Das erste Magazin, erschienen 2019, avancierte zur erfolgreichsten Ausgabe der Reihe und wurde für die neue Edition um 16 Seiten erweitert. Erhältlich ist das Magazin (10 Euro) im Buch- und Zeitschriftenhandel sowie in der Geschäftsstelle des Hamburger Abendblatts (Großer Burstah 18-32) sowie aufwww.abendblatt.de/magazine