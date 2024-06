Hamburg. Wo unlängst noch vertrocknete Tannen standen, eröffnete am Freitag der Beachclub des Trendlokals. Über Hintergründe und EM-Angebot.

60 seconds to Napoli schließt winterlichen Märchenwald auf Outdoor-Fläche.

Napoli Beachclub vor beliebtem Lokal in der City ist seit Freitag geöffnet.

Public-Viewing startet mit besonderer Pizzakreation von Laura Wontorra.

Weihnachten war nun schon fünf Monate her, doch noch immer standen Anfang Juni am beliebten Restaurant 60 seconds to Napoli in der Hamburger City Tannenbäume – mittlerweile braun und vertrocknet. In der kalten Jahreszeit hatte die trendige Pizzeria eine Weihnachtswelt vor ihren Türen geöffnet. Besucher konnten in transparenten Iglus inmitten einer Winterlandschaft Platz nehmen und eine Mischung aus italienischer Kulinarik und deutscher Weihnachtsmarkt-Atmosphäre erleben.

Im Frühjahr wurde das Areal mit Iglus und Tannen dann „Märchenwald“ genannt und weiter von Gästen genutzt. Doch Anfang Juni fielen die verdorrten Tannen bei sommerlichen Temperaturen aus dem Bild. Damit war vergangene Woche aber Schluss – das Restaurant, das mit einem Hamburger Food-Preis ausgezeichnet wurde, hat am Freitag sein neues Konzept für den Sommer vorgestellt.

60 seconds to Napoli: Beachclub in Hamburger City eröffnete am Freitag

In der vergangenen Woche wurde der Außenbereich umgebaut und am Freitag, den 7. Juni, als Beachclub wiedereröffnet. Susanne Voigt, Mitgründerin und Geschäftsführerin von 60 seconds to Napoli, hatte auf Abendblatt-Anfrage den Umbau bereits Ende Mai angekündigt.

Das Restaurant 60 seconds to Napoli in der Hamburger Innenstadt hatte Anfang Juni noch vertrocknete Bäume und Iglus auf seiner Außenfläche stehen. © Alexander Berthold | Alexander Berthold

Die späte Umstellung vom Winter- auf das Sommerangebot erklärte Voigt mit dem Erfolg des Konzepts. „Wir waren nahezu jeden Tag ausgebucht“, freute sich die Gastronomin. Deshalb habe man das bewährte Konzept der Weihnachtswelt im Frühjahr als Märchenwald weitergeführt und plane bereits für den nächsten Winter. „Wir werden diese Strategie nächstes Jahr auf jeden Fall weiterfahren“, betonte Voigt.

Im Beachclub, der am Freitag seinen Betrieb aufnahm, wird es für die Gäste im Vergleich zum vergangenen Jahr ebenfalls einige Neuerungen geben. „Wir werden dieses Jahr neben leckeren Drinks auch erstmalig unsere neapolitanische Pizza anbieten“, kündigte die Gründerin der Restaurantkette an, die von einem Italien-Urlaub inspiriert wurde. Und auch eine Prominente spielt passend zur bevorstehenden Fußballeuropameisterschaft eine Rolle im Angebot des Beachclubs.

Restaurant Hamburg: Laura Wontorra-Pizza kann bei Public-Viewing bestellt werden

Die Fernsehmoderatorin Laura Wontorra, die seit mehreren Jahren für den Streamingdienst DAZN über die Fußball-Bundesliga berichtet, habe eigens für 60 seconds to Napoli eine Pizza kreiert. Diese können die Besucher zu den Fußballspielen der Europameisterschaft bestellen. Für den Beachclub ist laut Voigt ein Public-Viewing auf mehreren Bildschirmen geplant. Der Napoli Beachclub hat montags bis sonnabends von 11.30 bis 22.30 Uhr geöffnet. Reservierungen können online über die Website getätigt werden.

Mehr zum Thema

Laura Wontorra ist nicht die erste Prominente, die eine eigene Pizza bei der Restaurantkette hat. Auch Fußballweltmeister Mario Götze, der 2014 das entscheidende Tor im Finale schoss, hat bereits eine Pizza kreiert. In diesem Jahr sollen zudem weitere Kooperationen folgen. „Welche, können wir aber noch nicht verraten“, hält sich Susanne Voigt bedeckt.