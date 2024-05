Hamburg. Die Hamburger Dragqueen lud zur Promi-Party auf St. Pauli – und konnte sich einen Seitenhieb auf die Nordseeinsel nicht verkneifen.

Vielfältig, bunt gemischt und äußerst gut gelaunt war das Publikum bei der diesjährigen Kult-Kieztouren- und Olivia-Jones-Family-Sommerparty auf St. Pauli. Eingeladen hatte am Dienstagabend keine Geringere als Kiez-Ikone Olivia Jones. Dabei ließ es sich die Dragqueen aus Hamburg nicht nehmen, einen Seitenhieb in Bezug auf die aktuellen Sylt-Videos auszuteilen.

Pfingsten hatten mehrere junge Erwachsene auf Sylt zum Lied „L‘Amour Toujours“ von Gigi D‘Agostino rassistische Parolen gegrölt. Das Video hatte sich rasend schnell im Internet verbreitet und für eine Welle der Empörung gesorgt.

Olivia Jones auf Party in Hamburg: „Bunter Gegenentwurf zu Sylter Kaschmir-Nazis“

In ihrer Eröffnungsrede für die Sommerparty, bei der auch das fünfjährige Bestehen der Bar-Attraktion The Bunny Burlesque St. Pauli gefeiert wurde, nahm Jones Bezug auf das Video.

„Das tut echt gut, euch hier so zusammen feiern zu sehen“, so die Dragqueen. „Manche würden vielleicht sagen: Vielfalt an der Schmerzgrenze. Aber für mich seid ihr quasi so etwas wie der bunte Gegenentwurf zu Sylter-Kaschmir-Nazis.“

Die Gästeliste war mit allerlei Prominenz besetzt – unter anderen kamen Influencer Twenty4Tim, die Reality-TV-Stars Claudia Obert, Micaela Schäfer und Xenia Prinzessin von Sachsen. „Bei uns begegnen sich Menschen, die sonst vermutlich nicht zusammen feiern würden“, sagte die Gastgeberin Olivia Jones. „Das ist auch die Mission in unseren Kiez-Bars, -Clubs und -Theatern und bei unseren Kult-Kieztouren.“