Hamburg. Bald geht es los: 50.000 Fans werden ab Freitag die EM-Spiele beim Public Viewing in Hamburg bejubeln. Was sonst noch geboten wird.

Die Aufbauarbeiten auf dem Fanfest laufen auf Hochtouren. Trotz kühlen Temperaturen und Nieselregens werkeln die Arbeiter auf dem Heiligengeistfeld an den Tribünen, Buden und dem nicht zu übersehenden Riesenrad.

Am Freitag werden knapp 50.000 Fans zum Auftaktspiel der EM 2024 Deutschland gegen Schottland beim Public Viewing in Hamburg mitfiebern. Dabei wird die Fußballfans ein buntes Programm erwarten.

EM 2024: Public Viewing in Hamburg mit Stars, Beachclub und Riesenrad

Die Veranstalter haben seit Wochen ein großes Geheimnis daraus gemacht, welche musikalischen Stars zur EM 2024 auf das Fanfest auf dem Heiligengeistfeld kommen. Nun steht fest: Die Indie-Rock-Band Madsen wird am Tag des Eröffnungsspiels am 14. Juni in Hamburg auf der Bühne stehen.

Auf dem Fanfest können bis zu 50.000 Fans die Spiele der EM 2024 beim Public Viewing sehen. © Alexander Berthold | Alexander Berthold

Doch nicht nur musikalisch wird beim Public Viewing einiges geboten. Für das Rahmenprogramm hat sich die Bergmanngruppe, die für die Organisation zuständig ist, einiges überlegt.

NDR-Moderator Yared Dibaba führt auf den Fanfest in Hamburg durch das Programm

Am Tag des Erföffnungsspiels Deutschland gegen Schottland wird das Fanfest-Areal für die Besucherinnen und Besucher um 17 Uhr geöffnet. Ab 18.20 Uhr führt NDR-Moderator Yared Dibaba durch das Programm, ehe ab 18.30 Uhr die vier Musiker von Madsen Songs aus ihrem aktuellen Album „Hollywood“ auf der Event-Bühne präsentieren.

Die Band Madsen wird am Tag des Eröffnungsspiels der EM 2024 in Hamburg beim Fanfest auf dem Heiligengeistfeld auftreten. © Dennis Dirksen | Dennis Dirksen

Neben Musik bieten die Veranstalter bis zum Finaltag am 14. Juli auch sportliche Aktivitäten. In der „Activity Area“ können Fans Fußball-Billard spielen. Zudem wird ein 30 mal 15 Meter großes Fußballfeld samt Tribünen mit einer Kapazität für 820 Menschen errichtet. Dort wird unter anderem ein Obdachlosen- und queeres Fußballturnier ausgetragen. Darüber hinaus werden auch Blinden-, Gehörlosen- oder Amputierten-Fußballer ihr Können am Ball unter Beweis stellen.

Fanfest auf dem Heiligengeistfeld: Sind Besucher besser als Messi?

Besonderer Clou ist der sogenannte RoboKeeper – eine Torhüter-Maschine, die bereits Stars wie Lionel Messi zur Verzweiflung gebracht hat. Doch auch abseits des Fußballs können sich die Besucherinnen und Besucher beim Basketball, am Tischkicker oder bei der Trendsportart Teqball sportlich ertüchtigen. „Wir freuen uns auf ein emotionales Fest und ein großartiges Sommermärchen 2024“, heißt es von Veranstalter Uwe Bergmann.

„Die Fan-Zone mit Public Viewing ist ein Festival des Fußballs und des Sports für Menschen aller Generationen, hier sind leidenschaftliche Fußballfans genauso willkommen wie Familien oder Unternehmen.“ Hier könne man gemeinsam sportliche Höhepunkte erleben, Menschen aus ganz Europa könnten sich friedlich begegnen, Sport auf den Screens und live vor Ort feiern, aber auch kulturelle Erlebnisse und vielfältige Kulinarik genießen.

EM 2024 in Hamburg: Auf dem Fanfest gibt es einen familienfreundlichen Bereich

Wer es eher etwas entspannt mag, der kann im Beachclub ein Getränk zu sich nehmen oder im Riesenrad den spektakulären Ausblick genießen. Auf der „Nations Expo“ können Fans mehr über die 24 teilnehmenden Länder erfahren. International wird es auch auf dem kulinarischen Sektor. Auf dem Heiligengeistfeld werden regionale Spezialitäten aller teilnehmenden Mannschaften von Skandinavien bis in die Türkei angeboten.

Mehr zum Thema

Für die Bergmanngruppe ist auch ein familienfreundliches Fanfest wichtig. Dafür wird extra eine „Family Area“, also ein Rückzugsort für Familien mit Kindern, eingerichtet. Der Eintritt für das Fanfest ist vom Eröffnungstag am 14. Juni bis zum Endspiel am 14. Juli kostenlos.