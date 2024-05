Hamburg. Der Hamburger TV-Koch verkauft spezielle Sorten wie „Franzbrötchen“ sonst nur im Einzelhandel. Jetzt gibt es einen Laden – und Musik dazu.

Tim Mälzer ist eine fixe Größe in der Hamburger Gastronomie und darüber hinaus mit unterschiedlichen Formaten ständiger Gast im Fernsehen. Seit Herbst 2023 verkauft der TV-Koch gemeinsam mit dem Streetwear-Pionier Chris „Fu“ Boszczyk außerdem noch Eis der Marke „Mälzer&Fu – Ice C.R.E.A.M. Creations“ in Supermärkten.

Nun geht der gebürtige Pinneberger „fremd“ und hat mit seinem Geschäftspartner nicht in Hamburg, sondern im angesagten Münchener Glockenbachviertel seine bundesweit erste Eisdiele eröffnet.

In dem Laden in der Kolosseumstraße 6 gibt es nicht nur Eis, sondern auch Street-Art an den Wänden – und ein DJ-Pult. Dort werden neun der Mälzer&Fu-Sorten verkauft, die bislang ausschließlich im Einzelhandel, in Foodtrucks oder auf speziellen Veranstaltungen angeboten wurden.

„Jeder, der eine Leidenschaft für Eis hat, mag auch Eisdielen. Eisdielen sind meiner Meinung nach auf eine eigene Art Street Culture. So eine gute alte Gelateria im Italo-Style, die hat ihren ganz eigenen Style und bringt eine ganz besondere Atmosphäre in eine Straße“, sagt Mälzers Geschäftspartner Boszczyk. „Für Tim und mich war immer klar, dass Mälzer&Fu-Eis auch mal aus einer Eistheke Kugel für Kugel verkauft werden soll, und das ziehen wir jetzt durch – in München, der selbst ernannten nördlichsten Stadt Italiens.“

Tim Mälzer sagt zur Wahl des Standorts München, der Heimatstadt seines Kompagnons: „Ich bin gerne hier, ich mag die Stadt und die Menschen. Und die Nähe zu Österreich und Italien – zwei Länder, die ich sehr für ihre Kulinarik schätze. Zudem kommt mein Partner von hier und ist bestens vernetzt in der Stadt. Ich glaube aber vor allem, dass der Lifestyle hier perfekt zu unserer Brand passt. Sonnenbrille auf, ein Eis in der Hand, das gute Wetter genießen – wenn das nicht München ist, weiß ich auch nicht. Wobei – in Hamburg machen wir das ähnlich. Nur ohne gutes Wetter.“

Nach Angaben der beiden Geschäftspartner werden alle neun Eissorten, die in der Münchner Eisdiele verkauft werden, in einer Berliner Manufaktur hergestellt. Sie heißen beispielsweise „Pure Vanilla“, „Nutty Cornflakes“, „Mango Chill“ oder „Lemon Basil Bash“. Auch die eher für norddeutsche Geschmäcker entwickelte Sorte „Franzbrötchen“ wird in der neuen Eisdiele angeboten. Möglicherweise müssen sich die Bayern mit dieser Geschmacksrichtung erst anfreunden …

Das Eis hat mit 2,50 Euro pro Kugel (plus Gratis-Probierlöffel) allerdings einen stolzen Preis. Tim Mälzer wird wohl nicht oft selbst hinter dem Tresen stehen und Eis verkaufen, dafür tanzt der umtriebige Gastronom auf zu vielen Hochzeiten. Für Hamburg gibt es aber derzeit keine Pläne für eine weitere Eisdiele.

Zum Start gibt es zunächst nur Eis, in den kommenden Wochen soll das Angebot noch ausgebaut werden: „Wir verraten noch nichts, aber wir sind schon mitten in den Vorbereitungen, mit coolen Namen der Münchner Gastro- und Street-Culture-Szene. Aktuell arbeiten wir unsere Collabs aus, die es nur im Pop-up und immer nur für ganz kurze Zeit geben wird“, sagt Boszczyk.

Er und Tim Mälzer arbeiten für dieses Sommerprogramm mit den Münchner Gastronomen Philipp Hanrieder („Spezlwirtschaft“) und Eventprofi und DJ Timo Staegemann („Six eyes“-Agentur) zusammen.

Mälzer&Fu, Kolosseumstraße 6, München, geöffnet Dienstag bis Freitag 13–20 Uhr, Sonnabend, Sonntag und Feiertage 12–20 Uhr.