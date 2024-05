Hamburg. Betreiber des Skyline Restaurants im Hamburger Theater an der Elbe hört auf. Die Gründe, was Stage dazu sagt und wann Schluss ist.

Wer sich beim Musical „König der Löwen“ nicht nur von der weltweit bekannten Musik und den aufwendigen Kostümen begeistern lassen, sondern den Ausflug auch kulinarisch untermalen wollte, konnte dafür bisher einen Besuch im Skyline Restaurant einplanen. Direkt an der Elbe sorgt dieses ab zwei Stunden vor Beginn und in den Vorstellungspausen für das Wohlbefinden der Gäste. Doch damit ist bald Schluss.

Feinkost Käfer, ein bundesweit tätiges Catering- und Gastronomieunternehmen, betreibt das Restaurant mit dem Blick auf die Landungsbrücken und die HafenCity erst seit Frühjahr 2022. „Zum Jahresende 2024 hat Käfer den Kooperationsvertrag mit uns gekündigt“, äußert sich Stage-Konzernsprecher Stephan Jaekel. Das Unternehmen zieht sich damit nach rund zwei Jahren zum 31. Dezember 2024 aus dem Theaterbetrieb zurück.

„Wir haben uns aufgrund vieler anderer Projekte und dem damit verbundenen Arbeits- und Personalaufwand dazu entschlossen“, bestätigt Käfer-Sprecherin Marion Drux das Ende der Zusammenarbeit. Ein neues Restaurant an einem anderen Standort in Hamburg sei nicht geplant. „Wir konzentrieren uns voll und ganz auf das weiter wachsende Messegeschäft sowie auf das Eventcatering“, so die Sprecherin des Feinkostanbieters, der jedes Jahr mit seinem Zelt auf dem Münchner Oktoberfest (Käfers Wiesn-Schänke) deutschlandweit für Schlagzeilen sorgt.

„Der finanzielle Aspekt hat bei der Entscheidung keine Rolle gespielt“, betont Drux. Von einem Weiterbetrieb des Restaurants konnte der Theaterbetreiber Stage Käfer offenbar nicht überzeugen. Nichtsdestotrotz seien der Entscheidung „gute, offene Gespräche“ vorangegangen, stellt Stage-Sprecher Jaekel klar.

Gegenüber dem Abendblatt ziehen beide Partner eine positive Bilanz der Zusammenarbeit. Einen Nachfolger für das Skyline Restaurant hat der Musicalbetreiber, der neben „König der Löwen“ auch neuere Disney-Stücke wie „Die Eiskönigin“ oder „Hercules“ nach Hamburg geholt hat, allerdings noch nicht gefunden. Die Gastronomie im berühmten Theater auf der Elbinsel Steinwerder, die auf zwei Etagen viel Platz für hungrige Gäste bietet, wird derzeit auf dem Immobilienportal Immoscout24 ab dem 1. Januar 2025 zur Miete angeboten.

„Diese einzigartige Location erwartet Ihre Vision und Ihr Talent“, heißt es im Inserat. Ab wann ein neues Restaurant hier eröffnet und wie das Angebot aussehen wird, ist noch unklar. „Darüber informieren wir zu gegebener Zeit natürlich genauer“, sagt Jaekel. Musical-Fans, die sich schon jetzt Karten für den Besuch im kommenden Jahr gesichert haben und diesen mit einem guten Essen vor Ort einleiten möchten, müssen sich mit der Planung noch etwas gedulden.